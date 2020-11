La costa Caribe colombiana padece los efectos del huracán ETA, que deja al menos ocho mil damnificados en departamentos como Magdalena, Bolívar y San Andrés.

En Santander, por el momento, no se han registrado emergencias por este fenómeno. No obstante, las autoridades no descartan que pueda aumentar la velocidad del viento en algunos sectores del departamento.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, César García, afirmó que “pueden haber fuertes vientos. La recomendación es tener los planes del sistema de Gestión del Riesgo actualizados y las acciones de prevención”.

El funcionario pidió prestar mayor atención en los sectores rurales, que son las zonas que por esta época del año son las más afectadas por los vendavales. “Muchos de los techos no se encuentran bien anclados. La invitación es a ajustar bien los techos, especialmente en los asentamientos precarios, para que las latas no vuelen y puedan perjudicar a las personas”.

En lo corrido del año, no se han reportado daños por la fuerza del viento en Santander, sino por la intensidad de las lluvias.

Según el director de Gestión del Riesgo, no se han emitido alertas que adviertan sobre un extraordinario incremento en las precipitaciones. “Las fuertes lluvias sólo se registrarían en la Costa Atlántica. Al interior del país la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha advertido sobre alguna novedad”.