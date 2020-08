Se prohíbe el parrillero en Floridablanca desde el lunes

Desde el próximo lunes 24 de agosto, no se permitirá la circulación de motociclistas con acompañantes, en Floridablanca. La restricción durará seis días, inicialmente.

Por otro lado, los vehículos solo podrán llevar máximo tres pasajeros y será la Dirección de Tránsito y Transporte la encargada de verificar que esta orden se cumpla.

Lo anterior fue anunciado por el alcalde Miguel Ángel Moreno, cuando se refirió a las nuevas medidas que se implementarán a partir de la próxima semana en la localidad. El objetivo es evitar la aceleración de la curva de contagio por COVID-19 y, asimismo, que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, llegue al 100%.

Según el mandatario, las aglomeraciones, el incumplimiento de protocolos de bioseguridad y medidas de autoprotección, así como la realización de fiestas clandestinas, fueron parte de las razones que conllevaron a plantear nuevas estrategias para contener la rápida propagación del virus.

Y aunque en algún momento se especuló que parte de esas determinaciones estarían relacionadas con aislamientos sectorizados, los cuales se aplicarían en las Comunas 8 La Cumbre y Comuna 2 Cañaveral, por acumular la mayor cantidad de personas diagnosticadas por Coronavirus, no fue así. De hecho, no se hizo referencia al tema.

La segunda medida está relacionada con el uso de tapabocas. Es decir, quien no lo lleve o aunque lo tenga lo use de manera indebida, será sancionado por la Policía Nacional.

“En los últimos tres meses no hemos hecho nada diferente a intentar bajar esa curva y lo que hemos encontrado, por más esfuerzos que hagamos, son ciudadanos que no entienden la magnitud de la Pandemia, que creen que el día de ‘pico y cédula’ es un día para salir y pasear o que el viernes es para irse de paseo. En agosto tenemos más de 100 contagios diarios y hoy (ayer) tenemos solo 5 UCI desocupadas. No quiero que llegue al 100% de ocupación UCI”, precisó Moreno.

Confirmó, además, que también se intensificarán las actividades de vigilancia “rincón a rincón”, con la Policía Nacional, Ejército y Alcaldía.

Con respecto al funcionamiento de los establecimientos comerciales, el mandatario subrayó que “las plazas de mercado, fruver, tiendas, micromercados, supermercados y cualquier establecimiento que sirva para abastecimiento de las personas que no tenga protocolo de bioseguridad o no lo esté cumpliendo pese a que lo tiene autorizado, desde este lunes se le aplicarán todas las sanciones”.

Y aquellas empresas que tengan una décima parte de contagios, se procederá con cierres preventivos que se prolongarán durante 10 días aproximadamente para evitar que el número de afectados por la enfermedad aumente.

“No se trata de ocultar la información por parte de las empresas, porque tenemos una plataforma dispuesta para conocer esta información en tiempo real”, advirtió.

Los pilotos, en el marco del proceso de reactivación económica, se suspenderán hasta nueva orden. Mientras tanto la Brigada Anti-COVID estará visitando cada uno de los establecimientos para verificar que cada negocio cumpla con los requerimientos. Entre tanto, ‘pico y cédula’ de dos dígitos se mantiene.

‘Brigada Anti-COVID’

Dentro de las medidas implementadas por la Administración Municipal, en el marco de la declaratoria de alerta roja hospitalaria, se encuentra la creación de una ‘Brigada Anti-COVID’ que tiene como objetivo inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en establecimientos comerciales y otros sectores de la cuidad.

Los primeros barrios que se visitaron fueron aquellos que se encuentran en la Comuna 8 La Cumbre, teniendo en cuenta que es la que más casos positivos de Coronavirus registra en la localidad.

La Brigada está conformada por un equipo interdisciplinario que incluye funcionarios de las secretarías Local de Salud y de Turismo y Desarrollo Económico, de manera que se capaciten a vendedores formales e informales sobre el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad; asimismo, se adopten medidas sancionatorias contra quienes están haciendo caso omiso a las disposiciones de los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal.