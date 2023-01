$!¿Se va de paseo de olla? ¡Siga estas recomendaciones!

Consejos

1.

No pierda de vista a los menores de edad; es decir, no los deje solos en ningún momento.

2.

Antes de entrar a un pozo o antes de permitir que sus hijos lo hagan, debe asegurarse de adoptar las siguientes medidas: áreas de protección, salvavidas y flotador circular, entre otros.

3.

Evite consumir alcohol. Y si opta por ingerir ese tipo de bebidas, ‘no se pase de copas’. Además, designe a una persona como conductora para que se mantenga sobria y evite posibles accidentes de tránsito.

4.

Estudie bien el lugar en donde estará: conozca de antemano las vías de acceso y los detalles del pozo que elija, para evitar dar un ‘paso en falso’.

5.

Trate de no portar armas.

6.

Si está a su alcance, lleve a la mano un botiquín o varios artículos de primeros auxilios.

7.

Mantenga contacto permanente con sus familiares, lo que implica llevar los celulares con la suficiente carga.

8.

Todo grupo debe tener al menos dos personas que se encarguen de la recolección de residuos durante la jornada.

9.

Si en el recorrido las personas realizan fogatas para preparar alimentos, deben asegurarse de encenderlas donde no exista hierba seca o piedemonte boscoso en mínimo cinco metros a la redonda. Y, al terminar, no pueden olvidarse de apagar la hoguera rociando tierra encima, separando los maderos encendidos y golpearlos contra el piso para cerciorarse de que ya no emana fuego.

¿Y EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO?

Tenga mucho cuidado, pues las sorpresivas lluvias de este comienzo de año podrían alterar los tradicionales ‘paseos de olla’. De hecho, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, advierte sobre precipitaciones durante este fin de semana.

Así las cosas, se les alerta a quienes tienen planificado compartir un delicioso sancocho o un asado en las quebradas o ríos de esta ciudad, sobre los pronósticos del Ideam, según los cuales, durante este puente festivo se registrarán lluvias en esta región oriental del país, lo que podría ocasionar la creciente de ríos y quebradas, además de avalanchas y derrumbes en vías de comunicación.

“Según el Ideam, este año los paseos de olla estarán afectados por las lluvias, lo que podría perjudicar la diversión de las personas, además de la movilidad y la tranquilidad. Es importante que tengamos en cuenta esos pronósticos y, si decidimos ir a paseo, adoptar al máximo las medidas de precaución y tomar en cuenta las recomendaciones de los organismos de socorro”, manifestó la personera de Floridablanca, María Margarita Serrano Arenas.

Vale recordar que el pozo de La Judía, en Floridablanca, es un escenario para la contemplación y no para el baño.

Según cifra oficiales, en los últimos 15 años, allí se han ahogado 21 personas, pese a las indicaciones de precaución y prohibición que durante el trayecto ubicaron los organismos de socorro.