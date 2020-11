Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario, recalca que en este momento de la pandemia son fundamentales tres aspectos: conciencia, autocuidado y responsabilidad.

“Debe haber conciencia de riesgo, el virus sigue circulando y hay riesgo de infectarse. Autocuidado, con las medidas básicas y responsabilidad social, pues nuestro comportamiento afecta a otras personas. Hay personas vulnerables y con comorbilidades que se pueden afectar con nuestros actos, positiva o negativamente”, afirma.

El experto recuerda que el virus sigue activo y la mortalidad continúa elevada. “El hecho de que no nos hayamos enfermado, no significa que no haya riesgo, que podamos relajarnos, organizar reuniones, participar en aglomeraciones, circular por la ciudad, hacer visitas, no usar el tapabocas y dejar de lado la prevención”.

Por el contrario, advierte que se requiere ser conscientes de que el riesgo existe. “Podemos enfermarnos, tener complicaciones o morir, lo mismo un familiar o amigo. Igualmente hay otros problemas latentes, el síndrome pos COVID y las secuelas, que incluyen problemas pulmonares, cardiacos, neurológicos, renales, cutáneos, entre otros”.

Los rebrotes que están sucediendo en países de Europa, son una alerta de la cual debemos aprender. “Hay segundas olas más grandes que las primeras, con mortalidad. No olvidar que muchos de los nuevos casos han sido por reuniones familiares y de amigos en las que no se usa tapabocas y son por tiempos prologados, las aglomeraciones y la circulación innecesaria”, comenta Trillos.

Por esta razón es necesario destacar importancia del autocuidado, con medidas básicas que ya conocemos: distanciamiento social, no olvidar los dos metros y un contacto de 15 minutos máximo, el uso de mascarilla respiratoria, se deben evitar aglomeraciones y reuniones en sitios cerrados o con mala ventilación, y tener presente el lavado frecuente de manos.

“La responsabilidad consiste en implementar todas las medidas de autocuidado y bioseguridad, si nos protegemos y actuamos conscientemente, cuidamos a otras personas, especialmente las vulnerables, con comorbilidades como diabetes, obesidad e hipertensión arterial por mencionar algunas, que pueden complicarse y morir por COVID-19”, asegura Trillos.

El docente explica que, por ejemplo, los jóvenes que van a fiestas y reuniones pueden contaminarse, sentir que nos les pasó nada e infectar a sus padres, tíos, abuelos y amigos que se pueden enfermar, complicar y fallecer. “Si bien el tapabocas nos protege, también es de gran importancia para cuidar y proteger a otros, que pueden ser nuestros seres queridos, porque reduce la cantidad de gotas y aerosoles que liberamos al respirar, hablar o toser. Prevenir con responsabilidad es un deber de todos”.

Sea inteligente

Juan José Rey, exsecretario de Salud de Santander, epidemiólogo y decano de la facultad de Salud de la Unab, recuerda que nos encontramos en una etapa de distanciamiento social “inteligente”, que hace referencia a la capacidad del sur humano de tomar sus propias decisiones. “Por naturaleza somos seres sociales. Pero igualmente, con su voluntad e inteligencia, el humano es capaz de gobernar un comportamiento adecuado”.

En el contexto actual, es necesario adoptar algunos comportamientos para favorecer la salud pública, como la higiene. “Debemos acostumbrarnos a hábitos sanos, que ahora y después de la pandemia son importantes mantener, como el lavado de manos con las técnicas correctas. De nada sirve lavarse las manos constantemente, si se hace mal”.

Igualmente, es recomendable el cambio de ropa. “En lo posible, cada vez que salga que la ropa cubra bastante la piel. El virus se puede quedar en la piel, también en la ropa queda, pero las prendas se las puede quitar, la piel no. Antes de entrar al trabajo o la casa se puede cambiar”, señala Rey.

En cada hogar se podría establecer un protocolo, para por ejemplo establecer en qué lugar depositar la ropa usada y los accesorios, limpiar los zapatos con hipoclorito y darse una ducha tan pronto se regrese a la vivienda. “Quienes deben salir pueden traer el virus a la casa”.

Otra de las claves más eficaces es el distanciamiento en todo momento, así sean lugares comunes como los puestos de trabajo. “Incluso cuando se hace la fila para pagar el mercado se debe guardar la distancia, hay que respetar la señalización y esperar el turno. Uno se pone a prueba cuando se encuentra con un amigo o algún familiar, aun así hay que mantener el distanciamiento”.

Precisamente, Rey considera que las reuniones sociales han sido focos de infección. “Hay personas que uno quisiera ver más frecuentemente, pero hay que llevar el tema con paciencia. Aunque estamos viendo noticias alentadoras y un poco la luz al final del túnel, hay que ser prudentes”.

Aunque se han anunciado avances en los desarrollos de vacunas contra el coronavirus, hay mucho trecho para que se empiecen a distribuir las dosis. Por esta razón, en lo posible hay que procurar aplicar el distanciamiento físico. “Es por el bien de los seres queridos que están a nuestro alrededor. Es difícil, pero hay que actuar con inteligencia”, reiteró el académico.

Se aproxima la temporada de fin de año y muchos quisieran viajar. Si tiene la posibilidad de hacerlo, lo recomendable es hacerlo únicamente con su núcleo familiar con el que ha convivido a lo largo de esta pandemia. “No se trata de llevarse a los abuelos, a los tíos y a todo el mundo”.

Evite dirigirse a zonas del país que se encuentran en pleno pico de contagios, como el que registra actualmente Boyacá. “Vaya a un sitio que aplique las medidas de bioseguridad. De seguro va a ser una experiencia diferente, porque deberá usar el tapabocas, llevar el gel antibacterial. Si va a ir a un restaurante limpie con alcohol la mesa y las sillas. Puede parecer algo obsesivo, pero es mejor prevenir y aprender a convivir con ello”, concluye Rey.