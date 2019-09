“Los comerciantes saben que las cosas se solucionan con medidas inteligentes y, si es necesario, rediseñando los ejes de las ciclorrutas ya trazados, sin perjudicar a nadie; pero no quitando las ciclorrutas”.

Esta fue la afirmación realizada por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, el pasado domingo en su habitual alocución a través de su cuenta en Facebook.

Tal aseveración la hizo el mandatario apenas dos días después de que gremios económicos de la ciudad publicaron un comunicado en conjunto, en el cual expusieron su preocupación sobre el impacto negativo que dicho proyecto podría llegar a ocasionar en el comercio local.

Manuel Azuero, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, entregó ayer otra versión a través de Vanguardia sobre las afirmaciones hechas por el alcalde Rodolfo Hernández Suárez en dicha alocución.

Ante la pregunta directa sobre ¿se modificarán los trazados existentes de las ciclorrutas?, el funcionario respondió: “No, no, no...”.

El funcionario agregó que “lo que estamos haciendo es recibiendo propuestas de la Cámara de Comercio y de comerciantes del Centro y San Francisco, con respecto a la segregación (separación de carriles) que se aplican en los trazados de las ciclorrutas. En este momento, la Administración no tiene ninguna decisión...”, advirtió Azuero. (Ver recuadro)

Azuero también explicó que “del trazado no hay cambios sustanciales. Estamos estudiando una pequeña modificación en la Avenida La Rosita hacía el occidente y la 41, pero aún no es definitiva. Y estamos terminando de estructurar un cambio en la segregación y la dimensión de la carrera 35 pero aún no hemos llegado a la versión definitiva. Las mejoras responden a sugerencias de los comerciantes en la medida en que técnicamente resulte posible. No todas las sugerencias son viables”.

Gremios reclaman cambios en rutas

El Comité de Gremios de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga consideran que faltó planeación para la construcción de carriles exclusivos para vehículos sin motor. Afirman que tal iniciativa “no cuenta con un estudio de impacto económico”.

De acuerdo con lo indicado por ambas organizaciones, 5.093 negocios podrían verse perjudicados con dicho proyecto. Estos establecimientos se ubican en los cerca de 12 corredores viales en los que se adecúan las ciclorrutas.

“Genera gran preocupación que el proyecto de construcción de 20,1 km de ciclorrutas no cuenta con un estudio de impacto económico, en el que se contemple la afectación de los comerciantes que se encuentran en las zonas donde estarán los tramos del corredor ciclístico”, manifestaron el Comité y la Cámara mediante un comunicado.

Es importante dejar claro que, hasta el momento, la Alcaldía de Bucaramanga no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre hacer cambios o ajustes al proyecto de las ciclorrutas.

“Gracias alcalde”

Tan pronto conocieron dicha aseveración del Alcalde de Bucaramanga, comerciantes y empresarios se alegraron ante la supuesta posibilidad de modificar el trazado de las ciclorrutas.

Uno de ellos fue Alirio Bayona, quien administra un negocio de artículos desechables en la calle 33.

“Tarde, pero recapacitó el alcalde. No estamos en contra de las ciclorrutas, pero sí nos oponemos a que las hagan en las calles que se seleccionaron. A los comerciantes también les chocó que faltó socialización del proyecto”, comentó Bayona.

Juan Camilo Beltrán, presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, publicó en sus redes sociales un mensaje al respecto.

“Gracias al alcalde por escuchar la voz de los empresarios. El jueves (mañana) nos reuniremos con su equipo para revisar posibles cambios del trazado, y evitar afectar la dinámica empresarial de la ciudad. Queremos ciclorrutas, pero sin pérdida de empleos”, fue la reacción de este conocido líder gremial de la región.

Solo se ajustaría la segregación

El Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero, dejó claro que no se harán cambios en los trazados de las ciclorrutas. El funcionario fue preciso al informar que, tras el debido análisis, solo se realizarían algunos ajustes en los objetos que se usen para la separación de los carriles.

“Se estudia si la segregación de los carriles se debe hacer en concreto o en hitos plásticos (postes usados para la delimitación en vías). Pero aún no hay ninguna decisión. Se están revisando las sugerencias, y analizando si técnicamente se cumple con el objetivo de garantizar una movilidad segura para los ciclistas”, explicó Azuero.

Dato:

Este proyecto tiene una demanda en contra, interpuesta por la Personería de Bucaramanga, para suspender las obras que se ejecutan en el proyecto de las ciclorrutas.