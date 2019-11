$!‘Sí, tengo el virus del VIH, y llevó una vida normal’

“Tener VIH no es nada de otro mundo, es como estar sano, solo me tomo una pastilla y ya”, resalta el joven que hoy tiene 25 años.

“Fue algo normal. Si yo sé que tengo relaciones con otro hombre sin cuidarme, ¿qué podía esperar? No me quedaba otra salida que aceptarlo con tranquilidad y madurez”, señala.

¿Cómo es vivir con VIH?

Muchas personas dan por hecho que ser diagnóstico positivo de VIH es caminar hacia la muerte, contrario a ese pensamiento equivocado, Adrián ha demostrado estar mucho más vivo y sano.

“El virus no me ha impedido hacer lo que yo quiero. Desde que me cuide, me tome el medicamento y me haga el chequeo mensual que demuestre que estoy controlado, puedo hacer todo lo que desee”, explica.

En la actualidad, Adrián tiene una pareja estable, trabaja, se ejercita y vive la vida de un joven de 25 años sin tabús. Y a pesar de que en una sola ocasión fue rechazado por su condición, la vida le enseñó que es mejor guardar silencio.

“Antes le contaba a la gente con tranquilidad que tengo el virus, sin embargo, con el tiempo entendí que esto no debe afectar a nadie más”.

Y es precisamente el estigma y la discriminación asociados al VIH lo que impide que la población pida ayuda y acuda a servicios de salud.

Diego Ruiz Thorrens, director de la Corporación Conpázes - Proyecto Santander Vihda resalta que hablar de VIH no es solo referirse al virus, es hablar de sexo en libertad y sin prejuicios, es dejar de culpar a otros, migrantes, población Lgbt, trabajadoras sexuales. Hablar de VIH es necesario para poner fin a la epidemia de Sida al 2020, meta que hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Hay que hablar y romper ese estigma heredado de los adultos que argumentan que el VIH es cuestión de homosexuales, de trabajadoras sexuales o de los demás. El VIH puede llegar a la vida de cualquiera”, señala.

Además, Torrens confirma que este año la corporación que dirige recibió varias denuncias de población Lgbt víctima de bullying, cuya condición sexual los ata equivocadamente al virus.

“Estos señalamientos no ocurren en los hombres heterosexuales. Actuar así refuerza el estigma y la discriminación que pesa sobre ciertos sectores sociales, y genera que aquellas personas que no son ‘gays’ pero viven con VIH no lo digan por temor al señalamiento”, explica.

En ese sentido, Onusida publicó en 2017 un informe que muestra cómo la exclusión obstaculiza el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, poniendo en riesgo la vida de las personas.