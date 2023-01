¿Qué ver en cartelera?

¿Cuál es la serie de la semana?

The Last of Us, la franquicia de juegos de terror y supervivencia, llegó a las plataformas de streaming como una serie.

Está ambientada en un Estados Unidos postapocalíptico devastado por criaturas caníbales infectadas por un hongo mutado.

Esta serie de Hbo Max apunta a ser una de las versiones más convincentes del apocalipsis, llevada al cine y la televisión.