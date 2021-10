Subsidio en tarifa del pasaje de Metrolínea en Bucaramanga es un hecho

El proyecto tiene como objetivo beneficiar a más de 40.000 bumangueses y representa un ahorro para sus economías, al tiempo que busca incentivar el uso del Sistema Masivo de Transporte Público, Metrolínea, y contribuir a su sostenibilidad.

El descuento será por dos pasajes diarios, de lunes a viernes, y va dirigido a: estudiantes (primaria, secundaria, nivel técnico y universitarios de estratos 1,2,3), adultos mayores, personas con discapacidad, deportistas y artistas.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, indicó que “después de una pandemia, es importante la ayuda económica y estimamos que pueda significar ahorros de hasta $1’500.000 para aquellas familias que cuentan con tres miembros beneficiados”.

De otro lado, este martes, se habilitaron los Centros Vida del barrio Kennedy y Años Maravillosos, como sitios para brindar asesoría permanente. Allí facilitarán los medios y la información para que las personas mayores realicen el proceso.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento?

Adulto Mayor

Documento de identificación.

Copia calificación Sisben metodología 4: de A1 a C9 (si no tiene Sisben, anexar certificado de vecindad y recibo de servicio público).

Persona con Discapacidad

Documento de identificación (si es menor de edad, incluir documento de identificación del acudiente).

Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del Ministerio de Salud (si no cuenta con esto, puede presentar Circular Externa 009 de 2017 expedida por la Supersalud).

Copia calificación Sisben metodología 4: de A1 a C9 (si no tiene Sisben, anexar certificado de vecindad y recibo de servicio público).

Estudiantes

Estudiantes de Instituciones Educativas públicas o privadas:

Documento de identificación (si es menor de edad, incluir documento de identificación del acudiente).

Carné de colegio vigente o certificado de matrícula vigente.

Copia calificación Sisben metodología 4: de A1 a C9 (si no tiene Sisben, anexar certificado de vecindad y recibo de servicio público).

Estudiantes de instituciones técnicas, tecnológicas y universidades:

Documento de identificación (si es menor de edad, incluir documento de identificación del acudiente).

Carné de universidad vigente o certificado de matrícula vigente.

Copia calificación Sisben metodología 4: de A1 a C9 (si no tiene Sisben, anexar certificado de vecindad y recibo de servicio público).

Deportista o Artista

Documento de identificación (si es menor de edad, incluir documento de identificación del acudiente).

Carné de escuelas de formación deportiva, artística vigente o Certificado de matrícula vigente.

Copia del Sisben calificación Sisben metodología 4: de A1 a C9 (si no tiene Sisben, anexar certificado de vecindad y recibo de servicio público).

"Es un placer adquirir este beneficio, ayuda mucho económicamente y permite que vaya en transporte público hasta mi casa. A veces me era muy difícil acceder al servicio, porque no tenía las capacidades económicas. Con este beneficio me lo facilitan muchísimo” comentó Brayan González, representante de los estudiantes de la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga, EMA, y uno de los primeros cinco beneficiarios que recibieron las tarjetas personalizadas.