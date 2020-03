El pico y placa ambiental en Bucaramanga, y toque de queda en Santander no van más.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, lo anunciaron anoche.

El mandatario de la capital santandereana explicó que la decisión hace parte de una actuación administrativa frente a la contingencia del coronavirus COVID-19.

A su turno, el Gobernador de Santander explicó que la decisión de eliminar el toque de queda responde a una recomendación de la Presidencia de la República. Los 87 municipios acogerán esta directriz.

Pico y placa

A partir de hoy 18 de marzo se le da regreso a la rotación del pico y placa de movilidad habitual, de dos dígitos y 14 horas diarias para carros particulares y motocicletas.

Esto quiere decir que, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Mañana no lo podrán hacer las terminadas en 5 y 6, y el viernes, las que finalizan en 7 y 8. (Ver recuadro).

La restricción para los sábados que va de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., también se retomará, de acuerdo con lo establecido en el calendario de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Entonces, el sábado 21 de marzo le correspondería a los dígitos 1 y 2.

El mandatario local aseguró, por otra parte, que la circulación de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, disminuyó un 37% este lunes en comparación con el de la semana anterior. Incluso, la circulación de vehículos en la ciudad también se ha visto reducida.