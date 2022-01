Vanguardia.com le cuenta cómo está el estado de las vías desde Bucaramanga hacia Barrancabermeja, Bogotá, Cúcuta, Zapatoca y La Costa Atlántica.

Al respecto, desde la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander, se informó que "durante este Puente de Reyes en los cinco principales ejes del Departamento habrá 10 áreas de prevención donde se estarán efectuando controles, registros de velocidad, pruebas de embriaguez, revisiones técnico mecánicas para garantizar un puente festivo sin novedad".

Según el reporte "se realizaron labores de coordinación con los encargados de los trabajos en las vías para que suspendan sus labores durante este fin de semana y tener una movilidad al 100%. Coordinamos junto con la Policía Metropolitana para que no se tenga ningún inconveniente".

Las autoridades indicaron que "se estima que cerca de 154 mil vehículos se desplazarán por las vías de Santander y sólo en el corredor vial hacia Bogotá se estima que lo harán cerca de 45 mil automotores cada día".

Asimismo, se registrará restricción para vehículos de carga de la siguiente manera, este sábado 8 de enero no se podrán movilizar estos automotores entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m. y el lunes 10 de enero desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander recomendó a los viajeros retornar durante las mañanas ya que espera que después de medio día, durante los tres días del Puente, la cantidad de vehículos se aumente de manera exponencial.

No se reportan novedades ni interrupciones viales en los cinco corredores principales de entrada y salida al área metropolitana.