Ataviado en un traje azul, con capa, y armado con termómetro, desinfectante y tapabocas, Luis Buitrago, un bumangués de 24 años, le da vida a ‘Tapabocamán’.

El curioso superhéroe de la prevención se pasea por las calles de Bucaramanga y el área metropolitana, buscando generar conciencia.

Con megáfono en mano, y a “calzón quita’o”, les va recordando a los transeúntes que deben cumplir con el protocolo para luchar contra el Covid-19.

“Yo cargo tapabocas, desinfección y medidor de temperatura, lo que hago es ayudar a la gente que no tiene tapabocas, y con un megáfono le digo ¡póngase su tapabocas”, relata este superhéroe quien añade que “hay personas que no obedecen el llamado y les digo ¡irresponsables, por ustedes se están perdiendo miles de vidas, que días un señor me golpeó porque le dije que se pusiera el tapabocas, me dijo no creo en eso, se me botó y me pegó”.

El personaje no lleva mucho tiempo, a Luis le tomó al menos un mes crear el superhéroe y fabricar el traje. Desde hace 15 días ya está en las calles de Bucaramanga y el área, pero su idea es visitar los pueblos de Santander.

“Ya he recorrido muchos lados y las personas me conocen, cuando voy por la calle y me ven ya saben que viene ‘Tapabocamán’ y se ponen el tapabocas urgente, rápido, porque ya saben que les voy a reiterar. Prefieren ponérselo antes de que yo me acerque con un megáfono y los haga achantar delante de la gente”.

El trabajo de este héroe en sin ánimo de lucro, lo hace por el solo deseo de ayudar.

Luis divide sus días entre ‘Tapabocamán’ y su trabajo, “yo me dedico a eventos, pero por la pandemia ha sido muy complicado, a veces vendo churros, soy locutor, trabajaba para eventos publicitarios con empresas grandes o pequeñas, pero por la pandemia el trabajo ha estado pesado.

“Con la ayuda de Dios estoy esperando que se abran más puertas para llegar a los pueblos de Santander”.

A cambio de los tapabocas no hay retribución, pero ‘Tapabocamán’ sigue en su labor de generar conciencia. Sale de su casa hacia las 8:00 de la mañana y se enfunda en el traje azul hasta las 3:00 de la tarde cuando retoma algunas labores que le dan el sustento diario.

“Hay quienes dicen qué buena la idea, otros critican, me dicen a mí no me mande, otros se lo quitan. Como le dije a mi esposa, voy a hacer lo posible para ayudar a los demás y de esta manera protejo a mi familia también”.