El colegio Tecnológico, en representación de Bucaramanga, gana Premio Nacional de Educación

Es fundamental utilizar gafas especiales, de tal forma que la observación del eclipse no deje secuelas en los ojos. (Foto: Franz Rey / VANGUARDIA)

Preescolar: Expokids: ‘Explorando el espacio’.

Media Vocacional: Semillero Excelsior, proyectos que hacen alusión a la producción de videojuegos, producción de software, apps educativas, publicidad y cinema en 3D, recorridos educativos virtuales, cultura ciudadana (Glocal Citizens), Math games, IA Team Challenge para educación financiera.

En la línea de salud: Apps para mejorar la salud mental, para evitar el uso de drogas sicoactivas, para gestionar emociones y control de la ansiedad (Help me). Apps para la comunicación asertiva y empoderamiento personal (TU) App para prevenir el abuso contra la mujer (Find me)

En la línea de educación: Teclado de silicona para celular de personas ciegas (Transforteclas) carro automatizado para ejercitar la orientación espacial (TDH CAR), conos electrónicos para la señalización vial (CONEX)

En el área del Medio Ambiente y Sostenibilidad: Robot automatizado de riego y cultivo, submarino medidor de sedimentación y contaminación de afluentes (AQUA SAVE). Estos proyectos representarán al país en la ciudad de Puebla (México) en la feria INNOVATE 2023.