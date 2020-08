TISA anunció que dejará de prestar el servicio de recaudo de Metrolínea

TISA advirtió que cesarán sus labores desde el próximo 28 de agosto. La entidad asegura que le adeudan aproximadamente 14 liquidaciones que suman $4.600 millones. “Esto significa que la última catorcena que nos pagaron fue de septiembre de 2019”.

Janeth Herrera, gerente de TISA, afirmó que la compañía atraviesa una situación financiera insostenible, incluso antes de pandemia. “Con la emergencia decretada, la situación ha sido mucho más difícil”.

La gerente señaló que ya había informado sobre esta decisión en una reunión del Comité de Operadores con Metrolínea, realizada el 9 de julio pasado. “Expuse que infortunadamente no podía continuar, que en algún momento me iba tocar cesar las labores porque financieramente no doy para más”, explicó.

De esta forma, Metrolínea se vería en la obligación de armar un plan de contingencia para no colapsar el sistema.

¿Cómo funciona Metrolínea?

Este Sistema de Transporte Masivo está integrado por Metrolínea como Ente Gestor, TISA que es el operador de recaudo, además de Movilizamos y Metro 5, que son los operadores de flota. Así quedó constituido a través de un contrato de concesión a 15 años, que finalizará en 2025.

Si alguna de estas partes quiere terminar el contrato puedo hacerlo, pero tendría efecto dentro de un plazo, ya que habría un periodo de transición. Es decir, no podrían dejar de prestar el servicio de un momento a otro, de lo contrario se expondrían a demandas por parte del Ente Gestor por incumplimiento.

Tisa es la empresa que se encarga del recaudo Metrolínea. “Somos los que vendemos y recargamos las tarjetas. Somos los distribuidores autorizados, es decir, los que estamos en papelerías, panadería, coopenesa y estaciones. Adicionalmente, nos encargamos de toda la parte tecnológica del sistema en lo referente al control de flota, el sistema de información al usuario y demás”, explicó Herrera.

Se está a la espera de un pronunciamiento por parte de Metrolínea.