$!Tisa no va más como agente recaudador de Metrolínea

Con dos semanas de anticipación, Transporte Inteligente S.A., Tisa, anuncia la cancelación del contrato de concesión del sistema de recaudo y control que sostiene con Metrolínea.

Es decir, hasta el próximo viernes 28 de agosto, esta empresa se encargará del recaudo por la venta y recarga de las tarjetas, el control de flota, el sistema de información al usuario y demás actividades relacionadas con la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm.

Janeth Bibiana Herrera Jaimes, gerente de Tisa, le confirmó a Vanguardia que mediante una carta enviada a Emilcen Jaimes Caballero, gerente de Metrolínea, en 21 puntos, da a conocer la decisión de cesar actividades, debido a que no se han presentado soluciones claras para superar el déficit financiero.

Es decir, “en lo que va de este año hemos venido informándole a Metrolínea que no damos más. En enero tuvimos un acercamiento con el Alcalde de Bucaramanga y le dijimos lo mismo. Nuestra situación financiera, incluso antes de pandemia ya era insostenible, pero con la emergencia la situación ha sido mucho más difícil”.

Actualmente, las cuentas de Tisa refieren que se tienen unas catorcenas vencidas de aproximadamente 14 liquidaciones que suman $4.600 millones, lo que significa que la última catorcena que les pagaron fue la de septiembre de 2019.

La gerente señaló que esto no es una decisión que se tomó de manera inesperada ni mucho menos a la ligera. El pasado 9 de julio, precisamente, en un comité de operadores, como representante de Tisa dejó claro la desalentadora situación y lo que se avecinaba.

“Yo estoy en la ley 1116, desde el año 2014, y eso me ha llevado a cumplir rigurosamente con los pagos de los salarios y con acreencias financieras. En estos momentos no tengo dinero, los socios tampoco. Cuando empezó la pandemia, la gerente de Metrolínea, nos ofreció ayudas del Gobierno Nacional para la catorcena de la emergencia pero eso no tiene salida financiera”, acotó.

Y no tiene ninguna salida financiera porque si antes, en un periodo normal, en una catorcena se podían recibir $450 millones, actualmente en una catorcena -con los usuarios al 25%- se están recibiendo $125 millones. Y como se deben descontar niveles de desempeño que son como multas, lo que realmente recibirá esta empresa son cerca de $120 millones, cuando se tiene una operación mensual de $580 millones.

“No tiene lógica que pague $580 millones con un ingreso de $127 millones. Tengo 166 empleados. Estoy esperando que la gerente nos diga qué va a hacer. Mi carta es muy clara y al final le dice que estoy dispuesta a brindarle un acompañamiento para que ella pueda tomar la operación”, puntualizó.