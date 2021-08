Los conductores de carros y motos, al menos en Bucaramanga, transitan por sitios y en horas restringidas. Incluso se atrevieron a omitir el toque de queda que se implementó en la ciudad a raíz de la pandemia del COVID-19.

Así lo evidencian las estadísticas de las infracciones más sancionadas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga durante lo que va corrido del año.

Según el reporte de esa entidad, a la fecha se han impuesto 17.783 comparendos por la transgresión a diversas normas de tránsito, cuyas sanciones equivalen a multas que van desde los 15 hasta los 30 salarios mínimos legales vigentes (SMDLV).

Puede leer: Video: Omisión de Pare dejó a un motociclista herido de gravedad en Bucaramanga

Top 10 de las infracciones

1. Transitar por sitios y en horas restringidas, es la infracción que encabeza el listado de las normas de tránsito más frecuentes en Bucaramanga, con un total de 5.469 comparendos, un 31% en el año.

2. Estacionar en sitios prohibidos, esta norma ha sido una de las más recurrentes en el tránsito de Bucaramanga, incluso en el año 2017 ocupó el primer lugar con 9.562 comparendos. En la actualidad se han implementado 4.068 sanciones. Hay que recordar que este comportamiento es sancionado con una multa equivalente a 15 SMDLV y la inmovilización del vehículo; esto último en los casos en que el conductor no se encuentre en el sitio.

3. No realizar la revisión técnico mecánica. Debido a la omisión de ese requisito legal, las autoridades viales han elaborado hasta la fecha 2.638 comparendos, un 15% del total del año 2021. Cabe recordar que la sanción contemplada para esta infracción equivale a una multa de 15 SMDLV y la inmovilización del vehículo.

4. En la cuarta casilla se ubica conducir sin llevar consigo el Soat. En lo que va del año se han realizado 1.039 multas, un 6% del total. Esta infracción tiene una multa de 30 SMDLV.

5. Guiar o conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción: 998, un 6% en lo que va del año.

6. Le sigue, conducir vehículo sin llevar consigo la licencia de conducir, con 829 sanciones, un 5% en 2021.

7. En la séptima posición se encuentran: conductor, pasajero y peatón. Todos los ciudadanos tienen responsabilidades viales; por ejemplo, el conductor no debe pasar el semáforo en rojo, el pasajero debe utilizar el cinturón de seguridad y el peatón debe cruzar por la cebra, este año se han aplicado 865 sanciones, lo que equivale a 5%.

8. No acatar señal o requerimiento del agente se ubica en el octavo lugar con 413 comparendos lo que equivale al 2% en lo que va del 2021.

9. Conducir motocicleta sin observar las normas, por ejemplo no usar casco reglamentario y chaleco reflectivo o transitar sin luces delanteras y traseras encendidas, ha implicado 226 sanciones, colocando a esta infracción en el noveno lugar de las principales transgresiones a las normas de tránsito en Bucaramanga. Esta contravención tiene una multa de 15 SMDLV.

Lea también: Video: Ciudadanos defendieron la ciclorruta de un infractor en Bucaramanga

10. Para cerrar este top 10 encontramos la infracción de conducir vehículos con uso diferente al autorizado, 'piratas', con un total de 87 comparendos en el 2021.

En algunas infracciones los ciudadanos tendrán 5 días hábiles después del comparendo para solicitar el 50% de rebaja en la multa.

“Eso quiere decir que de los 15 salarios, pagaría apenas 50% inclusive con lo del curso, o después de 10 días tendrán el 25% de descuento. Después de eso días no hay rebajas y entran a procesos.

"Los comparendos de tipo D01 hasta las D07, no tienen rebajas y se deben cancelar inmediatamente, eso quiere decir que no se le da salida a los vehículos hasta tanto no se cancela la totalidad de la multa, como lo estipula el Código Nacional de Tránsito”, aseguró un funcionario de Tránsito de Bucaramanga.