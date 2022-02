“La empresa nos tiene amenazados de que si no pagamos nos manda a cobro jurídico y lo que le estamos pidiendo es que el cobro sea proporcional a la cantidad de pasajeros movilizados. Las busetas no están moviendo más 2.300 pasajeros al mes, así que la plata que llega no alcanza. No nos quieren escuchar”, dijo Fernando Daza Reyes, otro de los propietarios que participó en esta última jornada de protesta.

Otro grupo de afectados denunció que “a algunos conductores los han llamado para decirles que si paran las busetas van a tener medidas disciplinarias, pero consideramos que eso es arbitrario, así que estamos aquí para defenderlos porque la responsabilidad, en últimas no es de ellos, es de los propietarios que son los que deciden parar”.

Entre tanto, Ricardo Bohórquez, también propietario afectado, dijo que llevan dos años trabajando a pérdidas y se hace necesario un reajuste en rutas que se han vuelto improductivas, por eso también se pide la intervención del Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte.

“En mi caso, el 1 y 2 de febrero no pagué administración y la empresa me paró la buseta y me dijeron que no me daban más despacho. El miércoles pararon cinco busetas por lo mismo. No pagué porque la cantidad de pasajeros movilizados no da para responder por esa cuota”, aseveró.

Lea también: Apagan motores de al menos 20 busetas en la empresa San Juan

Llamado del AMB

Teniendo en cuenta que en un mes van dos jornadas de protestas, que ponen ‘en vilo’ la prestación del servicio de transporte para decenas de usuarios, el Área Metropolitana de Bucaramanga ha hecho un llamado a la gerencia de esta empresa y a los inversionistas del transporte, para que resuelvan sus diferencias administrativas y no afecten a los usuarios del transporte público colectivo.

Así mismo, desde la Subdirección de Transporte, se convocará para que en un espacio de diálogo se encuentren medidas de oportunidad, en el marco de la normas de reactivación implementadas recientemente por el Gobierno Nacional.

Esta redacción intentó comunicarse Álvaro Benavides, gerente de Transportes San Juan S.A., pero las llamadas, ni los mensajes fueron contestados.