Ante el paro de conductores de servicio público de buses y taxis, los transportadores informales, a través de redes sociales, también anunciaron paro.

“El paro tiene que ser mañana para que ellos sientan el rigor, así como nos hicieron perder el día hoy, se los vamos a hacer perder a ellos para ver quién se va a aburrir.

“Los patrones no se van a aburrir de estar haciendo paro, de estar pendiendo plata y se les deja una consigna, ustedes pueden nosotros también podemos, así de sencillo, y si quieren colapsar, nosotros también, a ver quién se aburre primero, o trabajamos todos o no trabaja ninguno, así de sencillo, toca hacerlo o si no se burlan de nosotros y nos cogen de payasos”, es el mensaje de uno de los informales.

Añade además que como informales “valemos igual porque somos seres humanos, o tapamos o tapamos. Mañana a revolucionar la piratería de esta ciudad”.