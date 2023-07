$!Tras el caos, Alcaldía de Bucaramanga convocó a diálogo con motociclistas

Llegaron hasta la sede de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, bloqueando por unos minutos la vía a Girón, lanzaron piedras contra las instalaciones. Lo mismo ocurrió en la sede de la Dirección de Tránsito de Floridablanca.

La Policía llegó al sitio para tratar de repeler esta situación. Se calculan millonarias pérdidas en la entidad, que suspendió el servicio al público hasta nuevo aviso.

En la Puerta del Sol y en la Calle 45 con 15 armaron barricadas con llantas incineradas para impedir el paso de vehículos.

Posterior a esto, los manifestantes se trasladaron hasta las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. Allí protestaron, pero el daño más grande se lo llevaron cuatro vehículos que estaban saliendo del parqueadero, en la zona de atrás del Palacio Municipal. Fueron atacados con piedras.

“No estoy de acuerdo que hagan esto a la fuerza, tenemos que llegar a conciliar. Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos, yo no tengo nada que ver en eso. Mi carro quedó destruido. Por fortuna, yo no estaba adentro, o si no me matan”, dijo un empleado público, a quien le destruyeron su automóvil.