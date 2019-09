En ocho años, el equipo médico de la FCV ha realizado cinco trasplantes, una cifra preocupante debido a que la diabetes es considerada como la pandemia del siglo XXI. Según la Asociación Colombiana de Diabetes, cuatro millones de personas padecen esta enfermedad en el país.

De acuerdo con Cristian Tarazona, médico cirujano y Coordinador de Trasplante de Páncreas de la FCV, en Colombia se practican entre cinco y 15 trasplantes de este órgano al año. ¿La razón? Aún hay muchos médicos y pacientes que desconocen esta operación como una opción de cura para la diabetes.

“Desafortunadamente hay mucha desinformación sobre el tema, los pacientes no preguntan y los médicos no lo recomiendan como una opción. El trasplante de páncreas siempre será viable mientras se cumplan los parámetros para ser un receptor del órgano”, explicó Cristian Tarazona.

De acuerdo con el cirujano, en el 95% de las veces el trasplante se hace combinado, es decir páncreas y riñón, ya que generalmente los pacientes diabéticos terminan en falla renal crónica debido a la aplicación constante de insulina.

Jhonatan Figueroa, es uno de los cinco pacientes beneficiado con el trasplante combinado de páncreas y riñón en Santander.

Este hombre de 38 años de edad tuvo que padecer durante 22 las consecuencias de la diabetes, aplicarse insulina tres veces al día y vivir con una falla renal crónica y retinopatía diabética (complicación de la diabetes que afecta los ojos).

El 13 de abril de 2016, Jhonatan fue sometido al trasplante combinado de páncreas y riñón en la FCV. Desde ese momento, según relata, su vida es otra.

“Han pasado tres años y cinco meses desde que volví a nacer gracias al trasplante, al que llegué buscando un donante de riñón para recuperarme de mi falla renal, porque no sabía que la diabetes tenía un tratamiento diferente”, recuerda.

“Ya no soy diabético. Uno va al endocrinólogo y él no cree que estoy curado. Muchos médicos no saben que la diabetes tiene cura, no saben de los trasplantes de páncreas. Muchos diabéticos no saben que se puede hacer algo para terminar con su enfermedad. Personalmente no sabía que podía estar libre de diabetes”, añade.

Además de mejorar la calidad de vida, otro beneficio importante del procedimiento es la recuperación de ciertas funciones del cuerpo. Cuando un paciente se encuentra con falla renal terminal, los riñones ya no operan de forma normal para satisfacer las necesidades del cuerpo y se hacen necesarios procesos como la diálisis.

“Cuando la situación se normaliza y el cuerpo controla los niveles de glucosa, el riñón es protegido y así desarrolla todas la funciones de manera normal”, explica Tarazona.

Estar entre los 18 y 45 años, tener una buena función cardíaca y estar libres de enfermedades tumorales e infecciosas, son algunas de las características que deben tener los pacientes aptos para el trasplante.

“Si se sigue estrictamente el tratamiento, los órganos trasplantados pueden funcionar entre 10 y 20 años. Los pacientes pueden establecer sus familias y estar socialmente activos. Esto es una gran ventaja si se tiene en cuenta que la esperanza de vida de un paciente en diálisis es muy baja”, sostiene el médico.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, INS, el trasplante combinado de páncreas y riñón solo representó el 1% del total de trasplantes (1.342) en el país durante 2017.

Los pacientes beneficiarios de este procedimiento pueden aumentar si se hace una adecuada socialización y educación entre la comunidad general y el gremio médico.

“Es necesario que cada vez más personas se enteren que en la Fundación Cardiovascular tenemos esta oportunidad”, señala el Coordinador de Trasplante de Páncreas de la FCV.