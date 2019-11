UIS escaló al puesto 7 en la lista U-Sapiens

Los grandes aportes obtenidos en materia de investigación, por parte de la Universidad Industrial de Santander, UIS, le permitió a este centro de educación superior escalar hasta el puesto número siete en la exigente lista de la firma de consultoría ‘U-Sapiens Research’.

La propia organización publicó el ranking U-Sapiens 2019-II, en el cual clasifica a las mejores universidades colombianas según los indicadores de investigación.

La formación de investigadores por medio de las maestrías y los doctorados; la estructuración interna para hacer investigación en los grupos, y la comunicación científica que se hace a través de las revistas indexadas, hicieron que la UIS tuviera este reconocimiento.

Lea además: Más sobre la UIS

Tal ranking es entendido como la calificación de las mejores universidades colombianas. Vale decir que este es el único listado reconocido por Colombia ante el Observatorio Internacional, IREG.

Este escalafón se publica cada semestre desde el año 2011 (y el Reporte Ranking U-Sapiens Research da a conocer los principales resultados de este año).

En esta versión se analizaron todas las Instituciones de Educación Superior, IES, activas del país (361), entre sedes principales y seccionales, tanto del sector oficial como del área privada, y desde instituciones técnicas profesionales hasta las propias universidades.

Reiteramos que las variables analizadas fueron, entre otras, las revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional, las maestrías y doctorados activos según el Ministerio de Educación. También se tuvieron en cuenta los grupos de investigación categorizados por Colciencias.

El análisis del ranking implica cantidad y calidad porque en cada variable se aplican rangos diferentes equitativos; de ahí la importancia del gran puesto de la UIS.

Reunir este conjunto de logros no es nada fácil. De hecho, aunque solo 68 de las 139 universidades está clasificada (49%), el resto no ha logrado figurar principalmente porque no ofrecen sino máximo especializaciones en el nivel de formación, o porque ofreciendo incluso hasta maestrías y doctorados, su gestión editorial en el aspecto de revistas llega máximo a revistas de divulgación o a revistas de investigación que no lograron, por algún motivo, quedar indexadas nacionalmente.

El Top 10

En este listado la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, aparece como la mejor institución del listado.

En la segunda posición aparece la Universidad de Antioquia y luego se ubica la Universidad del Valle.

La Universidad de los Andes figuró en la cuarta posición, mientras que la Universidad Javeriana ocupó el quinto puesto del listado.

El top 10 lo completan: la Universidad Nacional, sede Medellín; la UIS (séptimo puesto); la Universidad del Norte (Barranquilla), la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Caldas.