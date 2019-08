Es un valioso documento que, entre otras cosas, nos permite leer en letras de molde una emotiva remembranza de los 100 años de Vanguardia, un ‘siglo periodístico’ que ha ido a la par con la historia de Santander.

Estamos hablando del lanzamiento del libro ‘Vanguardia, 100 años narrando la historia de Santander’, que se realiza a las 6:30 p.m. de hoy en el marco de la Feria Ulibro 2019. La cita es en el auditorio principal del Centro de Convenciones Neomundo.

Esta es una destacada obra que se lanza justo en la antesala de la celebración que enmarcará nuestro primer siglo de existencia.

En sus páginas usted encontrará un recorrido por los acontecimientos más relevantes de este Departamento, contados en las páginas de nuestro periódico.

Recordaremos cómo desde el 1 de septiembre de 1919 ‘La Vanguardia Liberal’, como se llamaba en ese entonces, comenzó a escribir su historia en el oriente colombiano.

En diversos capítulos aparecerán registros que evidencian cómo Vanguardia ha trabajado arduamente para convertirse en el símbolo insigne de los santandereanos, conservando los ideales y principios de nuestro fundador Alejandro Galvis Galvis.

La presentación de este libro, que cuenta con el sello de Panamericana, estará a cargo de nuestra directora Diana Saray Giraldo.

Junto a ella estará el autor de esta exhaustiva investigación, el historiador Miguel Darío Cuadros. La moderación del conversatorio correrá por cuenta de Javier Flórez.

La de esta noche será una amena tertulia, en donde se contarán anécdotas y se intercambiarán conceptos sobre la importancia y la trascendencia que ha tenido nuestro medio de comunicación en la región y en Colombia.

Así las cosas, no se puede perder el lanzamiento. Ya lo sabe, es a las 6:30 p.m. en el auditorio principal de Neomundo. ¡La entrada es libre!

Ulibro y Vanguardia lo esperan.

Columnista invitado: Mauricio Navarro

Ulibro es para todos. Si algo tiene la feria es que no discrimina a nadie, desde a los más grandes hasta a los más chiquitines, hay para todos. Por eso, así como tenemos talleres especializados también tenemos para los jóvenes y adolescentes. Estos son los que los ‘benjamines’ no se pueden perder.

Para empezar, lo invitación es hoy a asistir al taller Prosopopeya y pareidolia de Nobara Hayakawa, a partir de las 8:00 a.m. en el Salón 2 de Neomundo. Si leyó esto demasiado tarde, tiene chance de asistir a las 10:00 a.m. en el mismo lugar. Si por otro lado, la música es lo que le apasiona, aquí hay para escoger. El Programa de Música Unab ofrece diferentes talleres según el género de su interés, desde hoy hasta el viernes puede asistir al que más le guste. Hoy martes es sobre el género pop, mañana sobre la música en las películas de terror, el jueves será el turno para el taller de música electrónica, arcos y cine, y el viernes para el taller de Rock Alternative. Todos los talleres tendrán una doble sesión a las 8:00 a.m. y a las 9:00 a.m. en el Auditorio de Neomundo.

Unab Creative también estará movidísimo. Tendrá seis sesiones de su taller, por lo cual sería inaceptable que no fuera al menos a una. “Liberando tu potencial creativo” tendrá lugar los días martes, jueves y viernes en doble sesión a partir de las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. en Neomundo.

Fundalectura también trae lo suyo, y qué mejor cuando se trata de cómics. Si es fan de ellos no puede perderse “la mujer en el cómic” hoy a las 10:00 a.m. y 11:00 a.m. en la comicteca, si lo es más de la ciencia ficción la cita será mañana a las 8:00 a.m. y 11:00 a.m. en la Sala 2 y Salón 2, de manera respectiva.

Pero si es un verdadero fanático de Marvel y DC no hay excusa que valga este jueves para no asistir a los talleres dedicados a estas franquicias. La primera sesión será a las 8:00 a.m. en el Salón 2, y las otras dos –a las 10:00 a.m. y 11:00 a.m. respectivamente- serán en la comicteca. Para finalizar, el taller “La sociedad y su representación en la narrativa gráfica”, tendrá lugar el viernes a las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. en el Salón 2.

Si lo que quiere es ser un periodista de peso pesado, tiene que aprender con los grandes. Y qué mejor que el taller “Aprende a ser periodista en un día” lo dicte alguien de nuestra casa editorial, Euclides Kilô Ardila, quien compartirá sus conocimientos hoy a las 11:00 a.m. en el Salón 1, y el jueves a las misma hora en el Salón 2.

Julio Cesar Alvarado, de Vanguardia.com, nos contará cómo construir historias en el celular, tanto el miércoles como el viernes, a las 11:00 a.m. en el mismo salón 1.

Alejandro Amaya y Oscar Abril traen dos talleres que sé que le encantarán. El primero es “Inventa tu planeta” que tendrá dos sesiones el jueves, una a las 8:00 a.m. en el Salón 1 y otra a las 10:00 a.m. en el salón 2; y para rematar traen “Ilustrando el poder de las historias” que tendrá lugar el viernes a las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. en el salón 1. Así que prográmese porque le va faltar es tiempo para disfrutar todo lo que Ulibro le ofrece... ¡Allá nos vemos!