¡Ulibro hace presencia otra vez!

COLUMNISTA INVITADO: MAURICIO NAVARRO / Periodista cultural

Hace exactamente siete años visité la feria por primera vez. En ese entonces era un ‘primíparo’ del programa de Comunicación Social de la Unab, que acababa de regresar a la ciudad después de vivir mucho tiempo por fuera de ella. La feria era algo completamente ajeno a mí, y aunque sabía

que importantes escritores, cineastas y reconocidas figuras del ámbito cultural -a nivel nacional e internacional- asistían a ella, aún no dimensionaba la magnitud de lo que significaba una feria como esta.

Ya cuando fui quedé en shock. Cuando me encontré con semejante belleza, literalmente, apenas se estaba tejiendo en mí una gran devoción hacia las letras y a todo lo que significara arte y cultura –razones que finalmente me habían llevado a estudiar esta carrera- por lo que automáticamente se convirtió en un amor a primera vista que años más tarde se transformaría en ‘platónico’.

Aunque suene a frase de cajón, Ulibro me marcó. Sí. Tanto, que desde esa primera edición empecé a construir un camino que jamás imaginé, uno que si no fuera por la feria difícilmente estaría recorriendo, y del cual me siento profundamente agradecido. Hoy, como periodista cultural, puedo decir que el valor de la feria es incalculable, y que los 19 años de historia que tiene en su haber son productos del trabajo, la entrega y el compromiso que la Unab y los santandereanos han tenido con el arte y la cultura durante todo este tiempo.

Ulibro es la feria de todos y para todos, y digo ‘todos’ porque aquí caben todas las edades, culturas, idiomas, identidades, personalidades, géneros, y sobre todo las distintas formas de percibir el mundo. Aquí nadie se queda por fuera y todos somos importantes. Solo por eso, Ulibro es una ‘historia asombrosa’. ¡Que viva la feria!