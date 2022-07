“Desde hace mucho tiempo dejé de subirme a Metrolínea. Los hombres aprovechan, que va tan lleno el bus, para rozar sus partes íntimas con la cola de las mujeres. Varias veces me pasó. Es asqueroso”.

“Una vez me iba a bajar de la buseta y un señor metió la mano dentro de mi vestido. Me tocó la cola. Me sentí vulnerable. Sigo montando en transporte público porque no tengo más opción, pero el vestido nunca más me lo volví a poner”.

“En un descuido me sacaron el celular del bolso. Ocurrió en cuestión de segundos. Hay gente que va en el bus, pero fijándose quién da ‘papaya’ para robarte”.

“Iba en un bus, vi que ese señor, como de unos 50 años, me miraba mucho. De un momento a otro empezó a masturbarse. Fue aberrante”.

“Me senté en la parte de atrás y luego se subió un joven. Al rato empecé a sentir que algo me chuzaba la espalda. Me había puesto un cuchillo para que le diera el celular”.

Estos son algunos relatos de víctimas de acoso sexual y de hurto en el transporte público de Bucaramanga y su área metropolitana. Son frecuentes este tipo de casos, pero casi nunca son denunciados.

De hecho, así lo confirman las autoridades, quienes reconocen que sobre este tema no es posible hablar de datos específicos porque las víctimas prefieren quedarse calladas y no interponen las denuncias respectivas.

Lea también: Crece cifra de santandereanos declarados insolventes

Un estudio reciente del Área Metropolitana de Bucaramanga, dado a conocer por la Subdirección de Transporte a Vanguardia, permitió identificar que, de 400 personas mayores de 17 años que utilizan el transporte público colectivo y que fueron encuestadas, el 40% confirmó que fue víctima de alguna situación de acoso o agresión. El 60% dijo que nunca ha pasado por esta forma de violencia.

Al cuestionárseles sobre qué tipo de situación sufrieron, en el indicador general, el 2% respondió exhibicionismo, el 10% robo, el 6% manoseos, el 10% miradas morbosas, 6% piropos mal intencionados y el 5% silbidos.

Esto conllevó a que varios de los usuarios del sistema, en efecto, cambiaran la forma de movilizar por el territorio metropolitano, descartando el transporte público como una opción para dirigirse a sus destinos.