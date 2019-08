Y es que a pesar de que en campaña Duque aseguró que la explotación minera era necesaria para el desarrollo y sostenimiento económico del país, insistió en que “no vamos a permitir minería en ninguna zona delimitada de páramo de Colombia, eso tiene que ser categórico. No es que si es acá ‘abajito’ o acá ‘arribita’, lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”.

El desarrollo de una nueva técnica de extracción de hidrocarburos en Santander llamada Yacimientos No Convencionales, YNC, más conocida como fracking, ha desatado un sinnúmero de debates entre quienes respaldan esta opción como las fortalezas para el sector de hidrocarburos, en virtud de las necesidades económicas que tiene el país, y quienes rechazan la técnica por los impactos ambientales que la fracturación hidráulica horizontal pueda generar.

Según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, a pesar de que las reservas de petróleo aumentaron su vida media útil de 5,7 años a 6,2 años, las de gas cayeron 2,9% al pasar de 11,7 a 9,8 años.

Esta disminución de gas ha generado una alarma en el sector por la posible pérdida de autosuficiencia que llevaría a Colombia en pocos años a pasar de ser exportador a tener que importar, lo que hoy representaría una inversión de US$10 mil millones, casi $33 billones.

De acuerdo con las estimaciones de Ecopetrol, en el Valle Medio del Magdalena, en donde se destaca el municipio de Barrancabermeja, se estima un potencial de YNC de entre 2,4 y 7,4 billones de barriles de petróleo equivalente, lo que aseguraría la autosuficiencia de este energético para cerca de cuatro décadas y la carga de crudos livianos para las refinerías (Barrancabermeja y Cartagena) hasta 2025, así como el aumento de los recursos de regalías, que generaría empleo y desarrollo para las regiones.

Si a esto le sumamos el hueco fiscal de 259 billones de pesos que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha impedido financiar varios programas sociales como Familias en Acción, créditos para estudiantes de educación superior, Alimentación Escolar, el Fondo de Reparación de Víctimas, subsidios para energía eléctrica de estratos bajos, entre otros, los recursos por la exportación del crudo y gas serían el ‘salvavidas’ que el país necesita.

De lo que no se tiene certeza es que esos recursos se inviertan para cubrir dichas necesidades y no se utilicen en otros asuntos del Gobierno. Pero ese es otro debate.

Es común escuchar que la comunidad que se opone al fracking es porque desconoce sobre el tema, pero eso no es tan cierto: los riesgos son reales.

De acuerdo con los expertos y ambientalistas, la evidencia mundial demuestra una relación entre el desarrollo de la técnica y el aumento de enfermedades respiratorias, e incluso partos pretérmino, consecuencia del deterioro de la calidad del aire, contaminación de los acuíferos, y el aumento de actividad sísmica por la extracción de crudo y la disposición final del agua que se utilizará en el proceso.

Entonces, ¿Vale la pena desarrollar una actividad que genera beneficios económicos, pero con tantos riesgos ambientales?

El debate sigue abierto y la decisión de si se hace o no fracking está a cargo del Consejo de Estado, que ordenó crear una nueva comisión de expertos para analizar los métodos, riesgos, posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y así emitir un fallo definitivo.

Preocupa la seguridad

Por: Yuriana Calderón Alsina

En el último año la seguridad en Santander ha estado cuestionada. Uno de los delitos que preocupa en la región es el secuestro. Durante los últimos 12 meses han ocurrido cuatro casos: tres en el Magdalena Medio santandereano, siendo Sabana de Torres el municipio más azotado; y uno más en Guaca, en la provincia de García Rovira.

Todos ya están en libertad gracias a la tarea conjunto entre el Ejército y la Policía, que han logrado, además, la captura de varios delincuentes.

Otro de los delitos es el tráfico de estupefacientes del cual se derivan otros como el hurto y el homicidio por la lucha de territorio.

Una de las operaciones más importante en este tema fue la captura de alias ‘Pichi’, el capo del narcotráfico en la capital santandereana. Junto a él cayeron varios de sus hombres, en la denominada ‘Operación Tormenta’.

Este flagelo ha sido ampliamente atacado el último año por parte de la Policía y el Ejército, logrando resultados contundentes con la captura de cabecillas y la desarticulación de grandes bandas dedicadas al microtráfico en todo el departamento.

En Málaga fue desmantelada la banda ‘Los Chavos’, y en la provincia Guanentá capturaron a ‘Los Serruchos’ y ‘Los Villanos’.

Finalmente, en cuanto al hurto, el último año fueron capturados varios integrantes de ‘Los Lobos’ quienes se dedicaban a este delito en el Centro de Bucaramanga, principalmente bajo la modalidad de cosquilleo y raponazo.

Sin embargo continúa creciendo el hurto de motocicletas, a pesar de los fuertes operativos, siendo la principal modalidad el halado, aprovechando el descuido de los dueños.

Duque y la educación de Santander

Por: Íngrid Paola Albis Pérez

Si bien, el presidente Iván Duque propuso mejorar la calidad educativa, implementar la jornada única en todas las instituciones educativas oficiales y fortalecer el Sena, para los representantes del sector educativo de Santander estas promesas no se han cristalizado.

Pedro Osorio, vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, dijo que el sector educativo está abandonado, empezando por los derechos de los niños y las garantías de los derechos de los educadores.

Según Osorio, “le corresponde al Gobierno Nacional estar muy pendiente de los contratos que se hacen con el Programa de Alimentación Escolar, que sido un desastre en las seis secretarías de nuestro departamento, ni siquiera hay una política estatal. Entonces lo que termina sucediendo, al final de estos contratos, es un despilfarro de los recursos económicos”.

No obstante, hizo énfasis en la ‘mora’ que se tiene con la ampliación de las plantas físicas y el mantenimiento de la infraestructura educativa; así como en la implementación de la jornada única, la cual se viene dando en algunos colegios sin cumplir con el mínimo de los requisitos exigidos.

“Defendemos la jornada única en todos los planteles, pero no se ha podido implementar por la improvisación, porque aún no se reúnen las condiciones. No existen restaurantes escolares, no se garantiza el transporte escolar, no se tiene la infraestructura necesaria”, explicó.

Otro de los temas desatendidos tiene que ver con la salud de los educadores y sus familias. Aunque la región cuenta con una excelente infraestructura médica, existe una negación para la prestación de los servicios por un tema que aún no ha resuelto el Gobierno, a través de la Fiduprevisora.

El vicepresidente de Fecode habló del programa ‘Ser Pilo Paga’, del cual nunca han estado de acuerdo: “Este programa beneficia a las universidades privadas y no es la garantía para que todos los alumnos accedan a la educación”.

Fecode espera que se cumplan los acuerdos firmados con el Ministerio, dentro de los cuales exigen una reforma a la Constitución, en los artículos 356 y 357, mediante el cual se modificaría el Sistema General de Participaciones.

José Wilson Carrero Maldonado, presidente de Sindesena Sudirectiva Santander, indicó que el Sena viene funcionando con los problemas que traía desde el gobierno anterior, con la diferencia que la preocupación aumentó con la firma del Plan Nacional de Desarrollo.

“En uno de los artículos nos dice que el Sena debe convertirse en un subsistema de educación cuando nosotros siempre hemos tenido autonomía. No pertenecemos al Ministerio de Educación, sino al de Trabajo. En otro artículo pone a competir a nuestros aprendices con los alumnos de posgrado cuando se encuentren en prácticas y eso no es justo”, precisó.

Otro tema que les preocupa es el recorte de presupuesto que afectaría muchas construcciones que, a la fecha, están desfinanciadas, como la que se adelantaba en Bucaramanga.

En Barrancabermeja son cautos con Duque

Por: Marcelo Almario