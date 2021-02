En 2020, justo en el año en que la sociedad necesitó mayor acceso a internet, en Bucaramanga se interrumpió el servicio de las Zonas Wifi y las comunidades se quedaron sin este beneficio que les permitía acceder gratuitamente a la web.

De las 54 Zonas Wifi que se habilitaron desde 2018 en la capital santandereana, en estos momentos solamente funcionan dos de ellas, en el Centro de Bucaramanga, mientras habitantes de barrios como Girardot o Café Madrid, entre otros, esperan la reactivación de dichos puntos.

Ya se cumple un año sin que la ciudadanía cuente con este servicio, para el cual se hizo una inversión conjunta entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bucaramanga por alrededor de los $4.300 millones.

Y aunque desde inicios de 2020 la nueva Administración Municipal ha anunciado que continuará y que incluso fortalecerá este proyecto, la realidad es que hasta la fecha no se ha restablecido la conexión en 52 Zonas Wifi.

Edinson Ojeda Angarita, edil de la Comuna 4 y presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, del barrio Girardot, manifestó que “desde el año anterior, antes de que iniciara la pandemia, tenemos la inquietud sobre si van a seguir o no el servicio de las Zonas. En lo que pude indagar, supe que todavía el Municipio no ha hecho la contratación con la empresa de servicios que va a suministrar el internet. Pero es un proceso que está muy lento, la pandemia ya no puede ser la excusa de las demoras.

De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno Local, entre 2018 y 2019 se contabilizaron cerca de 2 millones 500 mil usuarios de tales puntos de acceso gratuito a internet.

“La situación es dramática”

En el barrio Betania, localizado en el Norte de Bucaramanga, hay niños que van de puerta en puerta preguntando a los vecinos si cuentan con acceso a internet y si les permiten conectarse algunos minutos para tratar de estar al día con sus labores académicas.

Emilse García Rincón, presidenta de la JAC de Betania Etapas 11 y 12, narró que “gracias a Dios todavía tengo trabajo y puedo pagar internet para mi hijo que estudia en la Unidades Tecnológicas, y les regalé la clave a tres niños que seguido vienen a pedir conexión, uno de ellos la mamá incluso se mantiene es con la venta de dulces en los buses.

“Así hacen muchos niños, tocando puertas a ver quien les regala internet. Otros estudiantes incluso piden minutos fiados en dos negocios que hay en el barrio...la situación es dramática, hay mucho niño que se está atrasando en los estudios”, agregó García Rincón.

En el caso de la comunidad de Betania, desde hace varios años solicitan al Municipio la habilitación de una Zona Wifi en el sector. Pero pese a las peticiones formales que se han hecho, desde la Alcaldía aún no se ha emitido ninguna respuesta, aseguró esta líder comunal.

“Solicitamos la Zona para el barrio en la Alcaldía de Rodolfo Hernández y nada pasó, no nos prestaron atención. Con el nuevo alcalde volvimos a radicar la petición, y estamos a la espera de que nos respondan”, precisó la Presidenta de JAC de Betania.

¿Qué dice la Alcaldía?

Edson Gómez, asesor de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Alcaldía de Bucaramanga, aseguró a Vanguardia que este proyecto “sí” continuará, e informó que en estos momentos se avanza en asuntos relacionados con presupuesto y contratación para su puesta en marcha.

El funcionario precisó que “estamos haciendo una verificación de viabilidad financiera para poder activar las 54 Zonas Wifi nuevamente. Incluso pretendemos crear otras Zonas nuevas, que daremos a conocer cuando ya las tengamos listas. El objetivo que tenemos para 2023 es que podamos contar con cerca de 400 puntos gratuitos de acceso a internet”.

Durante las próximas ocho semanas se ajustarán y se ultimarán detalles relacionados con la contratación. Conforme con lo anunciado por desde el Municipio, a más tardar para la segunda mitad de 2021 ya estarían en servicio de nuevo las 54 Zonas en mención.

Gómez precisó que “estamos estudiando si es posible ampliar el radio de cobertura de cada zona, para que pase de 100 metros a 500 metros de cobertura, y que también nos permita tener mayor velocidad en el servicio”.

Para mantener operativas las 54 Zonas Wifi tal y como venían funcionando, se requiere una inversión anual cercana a los $1.300 millones, según datos del Municipio.