Hoy, ya se cumplieron dos meses desde la intervención, que le devolvió la calidad de vida y que por fortuna lo libró de la enfermedad.

En diciembre de 2021, Efraín se convirtió en el primer paciente de la recién inaugurada Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del HIC.

“Los tratamientos oncológicos como la quimioterapia buscan eliminar las células cancerígenas, sin embargo, estas dosis deben ser ajustadas para que no afecten a otros tejidos y órganos. El trasplante autólogo es una estrategia que permite que dosis más elevadas de quimioterapia puedan ser administradas al paciente y que la médula ósea (tejido que es muy sensible frente a la quimioterapia) no se vea afectada de forma irreversible”, explica Jaiver Fonseca Cipagauta, director de la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del HIC.

Es decir, que Efraín fue su propio donante de células madre, lo que se conoce como un trasplante autólogo.

A diferencia de un trasplante de corazón, hígado u otro órgano, este tratamiento no se realiza en un quirófano, no es una cirugía.

“El tejido hematopoyético es líquido y por ello se le administra al paciente por vía intravenosa mediante un catéter central. Tras ser administradas, las células progenitoras hematopoyéticas buscan su nicho (la médula ósea), donde se injertan para cumplir su función normal”, señala Fonseca.

Tras la normalización de la función de la médula ósea por el autotrasplante y después de varias complicaciones que tuvo que enfrentar, Efraín fue dado de alta el pasado 5 de febrero.

“Cuando me plantearon la posibilidad del trasplante me emocioné porque era una opción de vida. Hoy después de todo me siento mucho más equilibrado, estoy muy bien, los dolores se fueron, me cuido mucho en la alimentación y siento que puedo retomar todos mis planes”, dice.