Video: Un tour gratis y a pie por la historia de Bucaramanga

De la mano de dos bumangueses de pura cepa, que crecieron tomando jugo de badea y oyendo las historias de los cafetales de David Puyana, propios y visitantes de la capital de Santander pueden recorrer un viaje que inicia hace 400 años y que les permite conocer los hitos que fueron transformando a Bucaramanga desde su corazón, el Centro de la ciudad.

Se trata del circuito turístico cultural de cielo abierto de los orígenes de Bucaramanga. En este tour caminable gratuito dos actores profesionales y un guía turístico narran, estación tras estación, las expresiones humanas que le dieron forma al principal epicentro social, económico y cultural del oriente colombiano.

Silvana Mantilla, directora artística de Arte a Tiempo, cuenta que este circuito es el resultado de por lo menos tres años de investigación de antropólogos, historiadores, guías turísticos y sociólogos, apoyados por la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura.

“Nosotros nos preguntamos, cuando nos vinculan al proyecto, ¿qué es ser bumangués? ¿qué significa? Y fue una pregunta difícil de responder. Ese concepto es complicado de explicar y muchos jóvenes nos decían ‘es que Bucaramanga no tiene nada interesante, no tiene historia’, pero luego descubrimos o redescubrimos juntos, con ayuda de todos estos expertos, los hitos de la ciudad. Y nos unimos para crear esta experiencia lúdica que no solo contara la historia sino que la hiciera memorable”, cuenta Mantilla.

Entonces la idea es que los bumangueses realicen turismo en su propia tierra, recorran nuevamente el Centro, pero esta vez con la narración histórica de lo que ocurría en esas calles que a menudo recorremos.

“En el circuito probamos dulces típicos e incluso, la hormiga culona. Y quizá no me lo crea, pero muchas de las personas que nacieron y viven en Bucaramanga no la habían probado. Les preguntábamos a los más jóvenes por el jugo de badea y no saben qué es. Entonces es un recorrido no solo lleno de memoria sino de redescubrir lo que somos”, dijo.

Gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura, el operador de los circuitos Arte a Tiempo tiene la posibilidad de implementar circuitos exclusivos entre semana para fundaciones, colegios, empresas o simplemente grupos de amigos o familiares.

“Si son grupos grandes, de más de 15 personas y menos de 40, pueden contactarnos al WhatsApp 316 7846490 y ahí organizamos el recorrido. La idea es que aprovechen estos espacios gratuitos patrocinados por la Alcaldía, en el marco de los 400 años de Bucaramanga. Por ejemplo, este sábado tendremos un recorrido especial con niños”, indicó Mantilla.