Una luz, en medio de la oscuridad

Alirio Castro sostiene que la vida le ha permitido fijarse más en la voz, en el corazón, en el alma, en el amor y sobre todo en el don de gentes que despliega cada persona, antes que en el dinero, en los apellidos de alcurnia, en los padrinos políticos, en los cargos importantes o en la misma apariencia física que, de hecho, él no puede divisar.

Es ciego de nacimiento y no le gusta que le pongan a su condición los calificativos de invidente, limitado visual o discapacitado, “porque no hay tal”.

“Habrá gente que puede sentirse susceptible cuando la llaman ciega, pero yo no lo veo despectivo”, dice.

Aclara que “los ojos no son los únicos que sirven para obtener la información del mundo que nos rodea. Mi voz, mi oído y la misma intuición me han permitido ver más allá, incluso observo más de lo que ustedes, los que llaman videntes, pueden apreciar”.

¡En efecto! Para él la ceguera no ha sido obstáculo alguno para lograr la felicidad que hoy siente y que muchos envidiaríamos.

Incluso, a través de esta charla, Alirio le sugiere a usted, como lector, que por un instante cierre sus ojos e imagine un mundo sin imágenes.

La idea no es que se ponga en los zapatos de una persona ciega como él; “el reto es que experimente la vida con los otros cuatro sentidos y verá que en la oscuridad emergen cosas que en otro sitio permanecen ocultas”.

“De esta forma usted eliminaría sus propios prejuicios y vería más allá del alma. Qué bueno es saber que no hay ninguna diferencia en ser alto o bajo, pobre o rico, blanco o negro, esbelto o poco agraciado, como dicen algunos”.

“Hay que entender que la mejor forma de ser feliz es conociéndose a sí mismo y no discriminando a nadie por su color, su credo, su raza o sus orientaciones”, explica.

“Si usted, amigo lector de esta entrevista me acepta el ejercicio que le planteo, descubrirá que el único modo de verse a sí mismo con claridad irónicamente consiste en no ver absolutamente nada”, replica.

Recalca, eso sí, que “de todos modos ser ciego no es cerrar solamente los ojos e ir por ahí sin rumbo determinado; es más que eso, es aprender a tener una vida independiente y autónoma”.

Para moverse en su vida cotidiana, desde su perspectiva de tinieblas, Alirio afirma que tiene en su cabeza “una especie de ‘GPS’ que me permite movilizarse por doquier. De la mano de mi bastón me subo al bus, me muevo como pez en el agua en Bucaramanga e incluso he viajado a muchas ciudades sin tener que ir acompañado de nadie”.

“Las personas que sí ven son capaces de pasar una avenida, esquivar un obstáculo o poder llegar a un lugar sin contratiempos, pero no aprenden a conducir sus propias vidas de una manera segura y apropiada”, reflexiona.

“En mi caso es normal transitar por los andenes, subir y bajar escalones; pero lo esencial es aprender a vivir, a no amargarse por bobadas y servirle a la gente con amor. Por eso yo sonrío, canto y siempre estoy alegre”.

Argumenta que hay tres clases de ciegos: “los que perdieron la visión en el transcurso de su vida por enfermedad o por accidente; los que nacieron ciegos; y los que definitivamente no quiere ver. Para mí, los últimos son los peores ciegos”.

“Las dificultades son prácticamente las mismas entre personas ciegas y videntes; lo que pasa es que no todos tienen una perspectiva de lo que debe de ser su futuro, y por consecuencia muchas personas caminan sin tener la conciencia de saber lo que quieren lograr en la vida”.

Algo más de su vida

Alirio Castro posee un gran sentido del humor y se atreve a decir que es de los que “siempre acepta una cita a ciegas”; que para él “todos los nudos son ciegos”; que aprendió a “ver más allá de mis narices”; y que incluso “conquistar a mi esposa no fue un asunto de amor a primera vista”, entre otras cosas, porque su compañera de vida también es ciega de nacimiento.

Lo cuenta con cariño y con un gran amor, pues junto a ella, -Ofelia Buitrago-, él logró conformar un hermoso hogar y sacó adelante a sus tres hijos: Hugo, Ricardo y Ofelia Carolina, quienes no heredaron la ceguera de sus padres y hoy son sus ojos y sus razones de ser.

“¿Sabe qué es lo único que le pediría a Dios? Que me concediera la oportunidad de ver, al menos por un minuto. ¿Para qué? Para conocer los rostros de mis adorados hijos”, dice con particular emoción.

“Ellos son los imanes de sus sentidos”, añade.

También la música es su mundo y con ella se ha ganado el sustento. No sólo tiene una gran voz, también es compositor e interpreta la guitarra, el piano, el bajo, flauta e incluso la dulzaina.

“Leer las partituras en braille no me resulta complicado. Yo siempre he sido muy estudioso de este arte”.

También es compositor y, a propósito del COVID-19, ingresó al club que lidera la famosa ‘Rebelión de las Canas’, esa que apoya la iniciativa planteada al Gobierno Nacional de permitirles a los adultos mayores oportunidades para salir del encierro en el que los tienen metidos por la pandemia.

Por eso acaba de escribir una sentida letra de una canción, la cual tituló así: El lamento del abuelo: “La compuse porque, con esto del coronavirus, a quienes somos mayores de 70 años prácticamente nos dijeron que nos llegó nuestra fecha de vencimiento”.

“Obvio que yo sé que esta medida es preventiva, pero hay muchas personas mayores que tienen enormes capacidades intelectuales y tienen derecho a ser libres, naturalmente siendo cuidadosos. En la letra de mi canción yo pregunto: ¿Si ser viejo es un delito, por qué no encierran al Sol?”.

Y entre sus composiciones también está el himno del Atlético Bucaramanga, el que se entona así: “Soy leopardo a morir y es mi orgullo”.

¿Lo ha cantado?

Aunque no lo crea, él jugó fútbol, a pesar de que jamás ha visto rodar un balón en una cancha: “Yo jugaba al lado de mis compañeros con balones llenos de cascabeles para poder escuchar el rodar de la esférica. A veces le metíamos en una lata, pero descalabrábamos a los arqueros cada vez que rematábamos a la portería”.

Ya no se pone el uniforme para jugar. Sin embargo, según dice, no se pierde ni una sola transmisión en donde se comenten los partidos del equipo búcaro: “No sé, pero a uno el fútbol se le mete por la sangre; ese sí que es un ‘virus’ bravo porque, sin poderlo ver, quiero y amo a ese deporte”.

Sabe que en estos tiempos de pandemia la vida no ha sido fácil; pero les pide a los bumangueses “que resistamos con fe y fortaleza esta dura prueba”.

También advierte que le preocupa que, una vez pase la pandemia, “olviden la experiencia y se vuelva a esa absurda normalidad de dejar la familia abandonada para lanzarse a la vida material”.

Él sostiene que “ser ciego tiene esa ventaja de no olvidar. Mi memoria no naufraga en pasajes nebulosos, porque yo he construido mi propio mundo de la mano de Dios y de mi hermosa familia”.

“Tal vez las imágenes que escanean mis pupilas no tengan el brillo de los que sí ven, pero son senderos claros de esta experiencia maravillosa que es la vida”, precisa.

“Así no vea, añoró con levantar la mirada al cielo, para sucumbir al encanto de las estrellas que Dios puso sobre nosotros para custodiarnos. Sé que no habrá anochecer sin amanecer y que mañana recodaremos este tiempo de coronavirus como la mejor enseñanza para valorar lo hermoso que es vivir”, puntualiza.