Arcos Dorados desconoció la existencia sobre la vinculación de la empresa GR Temporales en sus procesos laborales y aclaró, “no tenemos relación con esta empresa y no sabemos si están al tanto sobre esta comunicación engañosa que están recibiendo las personas”

El proceso culmina cuando presuntos estafadores indican que deben presentarse en las instalaciones del restaurante con los resultados del examen para reclamar su dotación e iniciar una capacitación laboral.

“Queremos aclararle al público que esa convocatoria no es real y que Arcos Dorados no exige dinero a los candidatos en los procesos de selección. Infortunadamente, no es la primera vez que usan la marca con ese propósito” expresó Adriana Garzon, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados Colombia.

Esta es la forma en la que varias personas han llegado a McDonald's y se han dado cuenta que han sido víctimas de una estafa laboral, que no solo les ha hecho perder tiempo y dinero, sino la ilusión de conseguir un empleo en la empresa.