De esta misma manera podrá dirigirse a los puntos extramurales en el Centro Comercial Cacique, Colegio el Pilar, Teatrino UIS, Centro Comercial Megamall, Centro Comercial La Isla y Recrear del Norte.

Recuerde que las mujeres embarazadas y lactantes no deben hacer fila en los puntos extramurales.

Piedecuesta

La vacunación continuará con la primera dosis de Moderna para mayores de 18 años, primera de AstraZeneca para mayores de 20, primera de Pfizer para ciudadanía de 15 a 17 años, mujeres gestantes a partir de las 12 semanas, madres lactantes con más de 40 días postparto y ciudadanía de 12 a 14 con comorbilidades.

También estarán disponibles las segundas dosis de AstraZeneca y Pfizer para la población que necesite completar su inmunización.

El Hospital Local de Piedecuesta vacunará con primeras y segundas dosis de Pfizer, primera de Moderna y segunda de AstraZeneca de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., la Clínica de Piedecuesta con ambas dosis de Pfizer, primera de Moderna y segundas dosis de AstraZeneca de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., la IPS Redinsalud continuará aplicando primeras y segundas dosis de Pfizer, segunda de AstraZeneca, y primeras de Moderna en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., el Parque Principal aplicará ambas dosis de Pfizer, primera de Moderna y segunda de AstraZeneca de 8:00 a 3:00 y la IPS MTD también con ambas dosis Pfizer, primera de Moderna y AstraZeneca de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

El punto “Sobre Ruedas” en el sótano 1 del Centro Comercial Delacuesta vacunará con primera dosis de AstraZeneca y Moderna, y ambas dosis de Pfizer a partir de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 de la tarde.

Floridablanca

Para este 25 de agosto el municipio tendrá disponible la primera dosis de AstraZeneca, y Moderna para mayores de 18, primera dosis Pfizer para población de 15 a 17, niños de 12 a 14 con comorbilidades y mujeres gestantes de 12 semanas y hasta 40 días postparto.

También habrá disponibilidad de segunda dosis Pfizer y AstraZeneca para los florideños que requieran completar su inmunización.

Este miércoles seguirá habilitada la UIS sede Floridablanca de 8:00 a 4:00 de la tarde, la Zona Franca Santander de 8:00 a.m. a 12:00 m., el Centro Comercial La Florida de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y las sedes “Sobre Ruedas” como el parqueadero del almacén Makro y la Universidad Pontificia Bolivariana de 8:00 a.m. a 1:00 de la tarde.

Girón

Hoy la jornada está dirigida para mayores de 18, jóvenes de 12 a 14 con comorbilidades y migrantes con salvo conducto, cédula de extranjería, tarjeta de protección o permiso de permanencia.

El Coliseo Santa Cruz vacunará con primera dosis de Moderna, primera y segunda dosis de Pfizer y segunda de AstraZeneca de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., en el salón Adulto Mayor del Barrio El Palenque con primera y segunda de Pfizer, primera de Moderna y segunda de AstraZeneca de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

La IPS Fundación Avanzar Fos Sede A también estará habilitada para vacunación con ambas dosis de Pfizer, primera de Moderna y segunda de AstraZeneca de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., la IPS Salud Familia atenderá con ambas dosis Pfizer y primera de Moderna de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y la IPS Alianza Diagnóstica con primeras dosis de Pfizer y Moderna, y segundas de AstraZeneca y Pfizer de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 de la tarde.

Recuerde que es indispensable llevar el carné de vacunación y presentarlo al ingreso de la sede, portar su documento de identidad en todo momento, tener al día los certificados médicos necesarios y cumplir con los protocolos de bioseguridad en todos los puntos de vacunación.