Van 616 casos de violencia intrafamiliar en Floridablanca

No es un secreto que la violencia dentro de los hogares está afectando más que la pandemia. Desde que inició el confinamiento, el maltrato físico y psicológico hacia mujeres, niños y hombres, se ha incrementado de una manera alarmante.

Y aunque las cifras de víctimas por este tipo de delito siguen elevándose como los casos de contagio por COVID-19 en cada territorio, aún son muchos los acontecimientos que no se denuncian ante las autoridades por miedo o vergüenza.

Por lo menos, así lo hace ver una menor de 14 años, víctima de violencia intrafamiliar en Floridablanca, quien asegura que gracias al apoyo que le brindó la Policía de Infancia y Adolescencia terminó en la Casa de Justicia, ubicada en el barrio El Carmen, denunciando a su padrastro, ya que su madre nunca ha tomado la determinación para hacerlo.

“Mi padrastro le pega constantemente a mi mamá, pero ella no hace nada; cada vez que llega borracho este señor le pega y la insulta. Mi abuela lo ha denunciado dos veces ante Fiscalía porque también la ha maltratado a ella. Él me ha empujado, me estrelló el celular contra la pared y cada vez que puede me insulta. Tengo miedo de que un día borracho le haga algo a mi mamá, a mi hermanito o a mi porque igual no soy su hija. Yo he pensado en irme de la casa, porque de verdad con este encierro no me aguanto más la situación. Son muchos años siendo testigo de los ataques de este sujeto hacia mi mamá”, precisó.

Lea también: Santander no está a salvo del delito de trata de personas

La situación que da a conocer esta adolescente se ha vuelto repetitiva en muchos hogares, en unos el nivel de agresiones es mal alto que en otros, pero ninguno puede pasarse por alto. En la Casa de Justicia y del Derecho de Floridablanca, entre enero y junio de este año se denunciaron 616 casos de violencia intrafamiliar; es decir, 103 más que los registrados por esta misma institución en el mismo periodo del año anterior.

El director de la Casa de Justicia y del Derecho de Floridablanca, Alexander Quintero Maldonado, comunicó que, de los casos denunciados hasta el momento en la localidad, 13 involucra a menores entre los 0 y 5 años, 21 a menores entre los 6 y 11 años, 25 a menores entre los 12 y 17 años, 516 a jóvenes y adultos, y 41 a adultos mayores. Todos del sector urbano.

Lo que más llama la atención, para las autoridades, es que tanto mujeres como hombres corren el mismo peligro de quedarse en casa, mientras cumplen con el aislamiento preventivo obligatorio. Es una realidad que se ve reflejada en las estadísticas oficiales. Es decir, en esta localidad, durante este primer semestre de 2020, los casos de violencia intrafamiliar involucraron a 296 mujeres y 320 hombres; para el mismo periodo en 2019 se vieron afectadas 266 mujeres y 247 hombres.

De acuerdo con Quintero Maldonado, lo más importante es que ante cualquier hecho de violencia, las personas utilicen los canales de atención que trabajan 24 horas para la atención y recepción de denuncias. Está la línea 316 470 8108 y el correo comisarias@floridablanca.gov.co