Ventas informales, una olla de presión a punto de estallar en Bucaramanga

“... Corra su puesto de ahí, córralo un poquito, no me lo ponga encima del mío. ¡Que lo corra o se lo corro! Es un poquito nada más. No me dejó casi espacio...”.

Con estas palabras, de forma airada y acalorada una vendedora informal le hacía reclamos a otra comerciante irregular en la mañana del pasado viernes, por la disputa de un espacio en las calles del Centro de Bucaramanga.

La situación parece una olla de presión a punto de estallar en cualquier momento. Las vías y andenes de la zona céntrica en la ‘Ciudad Bonita’ ya no soportan la cantidad de ventas ambulantes que se observan y que se incrementaron notoriamente en la temporada de fin de año.

Esta problemática tiene en tensión a los vendedores informales, quienes diariamente sostienen roces y enfrentamientos entre ellos mismos por la repartición del espacio público.

“Esos problemas se ven todos los días desde que empezó la época navideña. Ha tocado hasta llamar a la Policía porque algunos vendedores se han querido dar cuchillo. Falta mayor control para los ambulantes, este año hay mucho desorden en el Centro y eso nos afecta”, comentó Javier Cala, vendedor de un establecimiento formal de la carrera 18, que comercia productos para celular.

“Se lo advertimos a la Alcaldía”

La ciudadanía esperaba que la implementación del Plan Maestro de Espacio Público, por parte del Gobierno de Bucaramanga, sirviera para organizar el comercio callejero y así prevenir desórdenes como los que registró Vanguardia en sus cámaras.

Pero la realidad es completamente lo opuesto y por estos días lo que se evidencia son calles abarrotadas de ventas informales, que dificultan el paso de peatones.

Libardo Granados, representante de la Unión General de Trabajadores en Economía Informal de Bucaramanga, señaló que “todo lo que ocurre es crónica de una muerte anunciada, ya se lo habíamos advertido a la Alcaldía. Este Plan Maestro generó fue caos en el Centro, hoy no cabe un vendedor más en la zona. Nosotros nos reunimos este año con el Municipio y propusimos que antes de la Navidad se organizara a todos los comerciantes informales, pero no tuvimos respuesta.

“Se están presentando confrontaciones no solo con migrantes venezolanos, sino también con vendedores que hacen parte del Plan Maestro y quienes no nos acogimos al mismo. Vemos con preocupación estos roces”, agregó.

Personería gestiona acercamientos

Rafael Picón, personero de Bucaramanga, informó que “estamos haciendo una mediación con la Administración Municipal y con los vendedores, para que haya la posibilidad de organizar las ventas informales durante este fin de año.

“Hemos reiterado al Municipio que hubo fallas de planeación en la estrategia de vendedores que se adoptó en el Plan Maestro de Espacio Público, porque lo que hicieron fue generar un aumento de las ventas informales, permitiendo que llegaran vendedores de otras ciudades y sin respetar los derechos de quienes llevan más de una década en las calles de Bucaramanga”, indicó el Personero Municipal.

Alcaldía anunció tres acciones

El Alcalde (D) de Bucaramanga, Manuel Azuero, dio a conocer tres acciones que realizará el Municipio a lo largo de este mes para controlar las ventas informales y prevenir desórdenes o enfrentamientos.

“Nos vamos a concentrar en controlar y evitar que haya ventas informales que desplacen a vendedores que están con permiso del Municipio, no permitiremos ventas que bloqueen el ingreso a negocios formales, ni tampoco ventas que puedan generar riesgos de seguridad vial.

“Nuestra actuación, con el apoyo de la Policía, será evitar que este problema se desborde e impedir que perjudique los derechos de los demás ciudadanos”, recalcó el mandatario.

La primera autoridad de la ciudad dejó claro que los únicos comerciantes informales que tienen autorizada su actividad son aquellos que forman parte del Plan Maestro de Espacio Público.

“Adicional a los permisos que ya tienen decenas de vendedores que se vincularon al Plan Maestro, también vamos a permitir dos mercadillos navideños de comerciantes informales durante diciembre, que tendrán lugar en el Parque Santander. Más allá de esto no habrá más autorizaciones, la Alcaldía no puede dar permisos masivos para ventas informales”, dijo Azuero.