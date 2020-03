Sin embargo, en diálogo exclusivo con Vanguardia, el alcalde manifestó que hasta tanto los transportadores no dejen las vías de hecho, no se reunirá con ellos.

“Esta Alcaldía viene trabajando de manera conjunta hace mucho tiempo, llevamos más de 23 reuniones con los transportadores, con los conductores. Lo primero que tenemos que saber es que esta problemática no es de esta semana, eso lleva décadas, desde que arrancó el sistema con muchas debilidades. Pero no estamos para simplemente quejarnos, hay que buscar las soluciones y una cosa importante es ser capaces de escuchar las distintas problemáticas (...) Hay un paralelismo en el transporte, la invitación es a ver cómo somos capaces de construir conjuntamente las soluciones”.

“Les pido que sean capaces de hablar de manera transparente, de mostrar la información que realmente la ciudad necesita entender y reconocer. Esto no es solo de la Alcaldía, esto es del área metropolitana, definitivamente las vías de hecho no son la forma de solucionar las problemáticas de la ciudad. Confío en que sean personas cívicas y tranquilas, siempre dispuestas al diálogo”.

Sin embargo les manifestó que “realizaron medidas de hecho y esa no es la forma de dialogar, lo más importante son las soluciones más que los mecanismos de presión (...) La solución es dando claramente cuáles son sus preocupaciones, que seamos transparentes en las conversaciones, que no haya una doble moral, un doble discurso, para que las soluciones lleguen.

Aprovechando la visita de la ministra de Transporte, informó Cárdenas, se le planteó el gran reto con Metrolínea, “esto no es solo un pequeño grupo de transportadores, es un problema de la ciudad, el sistema viene perdiendo pasajeros, debemos mirar cómo realmente logramos tener los recursos para que la ciudad se apropie del sistema. Metrolínea no es de terceros, no es del Gobierno Nacional, es de todos nosotros (...) El problema no es solo de Bucaramanga, el sistema de transporte hoy moviliza 52% pasajeros de Bucaramanga y el resto de los demás municipios”, añadió Cárdenas.

“Se viene haciendo cosas importantes, ya se entregó el porta del Piedecuesta, se va a entra pronto en el portal de Girón, el del Norte. Ahora hay un reto adicional, qué hacemos con la nuevas flotas, necesitamos nueva flota pero eso es con recursos y hay que ser capaces de buscarlos”.

Ante estas palabras del alcalde, los transportadores manifestaron que no se moverán hasta tanto no sean atendidos por Cárdenas y si es necesario continuarán con el ‘plan tortuga’ hasta ser escuchados.

Es probable que los cierren se reactiven durante la hora pico. Una comisión de los transportadores mantiene una reunión con delegados de la Alcaldía a la espera de soluciones.

Afuera de la Alcaldía, con arengas, transportadores amenazan con bloquear la ciudad si el alcalde no los atiende. “Si no baja en 10 minutos nos vamos a bloquear la ciudad, las estaciones de servicio y todas las salidas. Preparados, vamos a bloquear para que nos escuchen.

“Vámonos a protestar, a cerrar las bombas donde tanquea Metrolínea y si no nos atienden, vamos a seguir hasta los últimos días, porque estamos aguantando hambre”.