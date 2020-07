Video: Ángela Hernández fue diagnosticada con cáncer de mama

“Es un tema que nos puede ocurrir a cualquier mujer. A mis 29 años de edad me acaban de diagnosticar cáncer de mama. Una noticia que ninguna mujer quiere recibir y que indudablemente no es fácil”, aseguró.

Hernández explicó que desde que cumplió los 15 años le han salido dos masas en sus mamas, pero que fue hasta hace poco cuando le diagnosticaron la enfermedad.

“A mis 15 años yo tuve un fibroadenoma en el seno derecho, en la mama. El médico lo sacó y lo envió a patología y efectivamente salió benigno, no hubo problema”, dijo.

Desde ahí continuó con visita periódica al médico y hace tres años le descubrieron otra masa. Sin embargo, aseguró, los doctores le dijeron que no debía preocuparse y que siguiera en control cada dos meses.

“Iba al médico cada dos meses, me decía que no era nada grave, me recetaban solo vitamina E. Pero hoy sé que la vitamina E no sirve para nada. Lo supe tres años después, cuando hablé con expertos”, explicó Hernández.

Ya con el diagnóstico y acompañada de su esposo y de su pequeño hijo, la ex candidata a la Gobernación pidió a todas las mujeres realizarse el auto examen de manera regular. “Revísense sus senos, todos los meses. Después del periodo, cinco días después revísenlos. Miren si les salió algo, una masa, si ve el pezón rojo, hundido, una secreción, acuda al médico”.

De acuerdo con Hernández, las estadísticas en el país reflejan que una de cada ocho mujeres va a sufrir cáncer de mama, por eso se motivó a contar su historia, para que las mujeres puedan detectarlo a tiempo.

“Este cáncer no apareció de la noche a la mañana y por eso quiere compartir su historia para ayudar a prevenir. No es normal tener masas en los senos” enfatizó.

La ex diputada hizo también un llamado a los médicos generales y pidió a las mujeres ser acuciosas si se encuentran con profesionales de la salud que no le den la importancia que merece la aparición de masas en los senos.

“Importantísimo que su médico les ponga atención. Y si no, cambien de médico. Vayan con alguien que les haga biopsia. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede diagnosticar a tiempo y esa es mi recomendación. Si a mí mi médico general no me hubiera tenido como me tuvo, me hubieran diagnosticado”, recalcó.

En el video, Hernández pidió que todas las mujeres se toquen su seno después de oír su relato. Además, hizo un llamado a los hombres para que se preocupen por las mujeres de su hogar y les pidan que se hagan el autoexamen de manera regular.