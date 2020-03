Durante tres noches seguidas el ‘sueño callejero’ de César Pinilla Rojas fue interrumpido por la intolerancia.

César es el habitante de calle agredido por trabajadores al servicio de la Emab, quienes aprovecharon que dormía para lanzarle basura y lixiviados.

Cuerdo, a pesar de esas ‘lagunas mentales’ que pueden generar las drogas, relató cómo fue el ataque.

“Tres veces seguidas me echaron comida podrida, la última vez me echaron una bolsa de picheras (...) Pero, sabe que, resulta y pasa que los manes no sabían que habían quedado grabados.

“Dicen que hicieron eso que porque ahí les hacen reguero, entonces vinieron y se desquitaron conmigo”.

César acostumbra a dormir sobre la acera de la carrera 19 entre calles 36 y 37 desde hace unos cuatro meses. “A nadie dejan quedar por ahí porque es zona de bancos, solo a mí porque me conocen, me llevan en la buena porque saben que vengo de buena familia.

“Ahí llevo como cuatro meses, llego a dormir, pero tres veces seguidas me botaron comida y la última me botaron pero una pichera impresionante los del camión del aseo”.

En el último ataque, César ya no aguantó más, le colmaron la paciencia. “Me les distorsioné, me les boté”, se asustaron y “dejaron botada ese día la basura porque yo me les ‘sollé’.

Lo que quizá no alcanzaron a dimensionar estos recolectores que trabajan para uno de los operadores contratados por Emab, quienes realizan el recogido de basura en horas nocturnas, es que las cámaras de seguridad captaron su mal proceder.

La historia se hizo viral hasta el punto que la Emab inició una investigación para identificar a los agresores, quienes ya fueron despedidos de sus cargos.

Por su parte, desde la Alcaldía manifestaron que el caso “ha sido atendido por personal de la Secretaría de Desarrollo Social y en este momento está atendido por una entidad aliada de la Secretaría”.