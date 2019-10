“Me preocupaba esta etapa porque nunca había corrido más de 100 kilómetros en patines. Pero me animé y dije “hagámosle hasta donde pueda”. Arranqué y sin duda fue el recorrido más arduo de todos, el clima estaba pesado, el estado del asfalto no era el mejor, fue duro”, sostuvo.

Casi ‘tira la toalla’

En el camino a su próximo destino, Armenia, Edison estuvo a punto de tomar un bus directo hasta Bucaramanga. El cansancio físico y mental acumulado, casi lo hacen rendirse y desistir de continuar con su aventura en patines.

“Tuluá me recibió con lluvia, fue difícil porque no rendía mucho, los patines tendían a resbalarse, tuve varias caídas y no pude continuar más porque había mucho tráfico pesado. Después de culminar más de 100 kilómetros, pensé en ya no arriesgarme más y dejar hasta ahí”, expresó el deportista.

Sin embargo, la llamada de un amigo, lo motivó a seguir en su reto personal, “él vive en Pereira y me invitó a su casa a descansar, me tomé dos noches para reiniciar y volver a correr con toda”, dijo.

Rumbo a Manizales, Edison se encontró con un tramo de ascenso bastante duro. Por más fuerte que empujaba sus piernas para lograrlo, en El Rosario, Caldas, tomó un colectivo que lo ‘arrastró’ hasta “la ciudad de las puertas abiertas”.

Desde allí, salió con la mira hacia Medellín, avanzó hasta el municipio de Irra. Luego en el puerto de Alto de Minas, por las condiciones de la vía, empinada y con derrumbes, decidió no “matarse físicamente” y coger un bus hasta la ‘ciudad de la eterna primavera’.

En la recta final hacia la meta

Poco a poco Edison iba acercándose más al oriente colombiano. Con la convicción firme de conseguir su propia victoria, se impuso en contrarreloj para llegar patinando a Barbosa Antioquia, donde tomó un colectivo hacia Puerto Berrío.

“La carretera era bastante angosta y pasaba mucho carro pesado, lo que no me favorecía para el recorrido. Me encontré en Puerto Berrío con un amigo y descansé para salir luego a La Lizama”, relató Edison.

Fueron 120 kilómetros los que recorrió en 8 horas. Tras arribar a Lebrija, sentía la satisfacción de que ya estaba a punto de lograrlo.

“Mi padre, junto con algunos amigos, subieron al aeropuerto para esperarme y acompañarme hasta el Patidrónomo de Real de Minas. En la parada del ciclista, don Fernando, un señor que vende jugos, me ofreció uno gratis y me decía que era un berraco”, contó.

Ya en el patinódromo, Edison se sintió aliviado de haber llegado y recibir una calurosa bienvenida de amigos y seres queridos que le manifestaban su orgullo y admiración.

“Lo más satisfactorio fue ver a mi mamá contenta, yo siempre la sentía muy angustiada cuando hablábamos por teléfono y su tranquilidad fue muy notoria. Había mucha gente allí reunida y fue algo bastante especial”, sostuvo el joven.

La recompensa que le dejó la travesía

Después de contar todo su trayecto, Edison comentó estar muy feliz y complacido de lograr lo que se propuso, admirar los bellos paisajes de Colombia que no conocía.

“Mi mayor recompensa era ver la naturaleza, es algo que no se puede describir. Mientras patinaba admiraba las montañas, el camino y a las personas que se portaron solidarias. Conocí algunos sitios de interés. En Pasto salí a pasear por los parques más lindos, en Popayán me pasé por las majestuosas iglesias, en cada ciudad trataba de ir a las pistas de patinaje para encontrarme con amigos, y en Medellín estuve en la comuna 13”.

¿Qué le depara al deportista?

Desde los 5 años Edison práctica patinaje y Hockey. Fue selección Santander, lo que le permitió participar en interligas y en departamentales. Con sus buenos triunfos, ocupando los primeros puestos, llegó a ser pre selección Colombia en el año 2016.

Con su gran logro, ahora tiene varias propuestas, entre esas volver a competir por la liga, entrenar algunos clubes de formación y hasta le han planteado nuevos retos como patinar desde Argentina por toda surámerica.

“Me invitaron a participar de un campeonato departamental que habrá este próximo fin de semana, pero necesito reponerme completamente, también me pidieron correr en un nacional que habrá en Valledupar, probablemente a ese sí vaya”, finalizó Edison.