Video: Estas son las zonas de Bucaramanga que tienen más casos de COVID-19

En un 'En Directo', el Alcalde de Bucaramanga anunció cuáles son los sectores que tienen más incidencia del virus.

"Todos los casos están georeferenciados y por eso podemos tomar acciones más enfocadas. Estas zonas con más casos son la Comuna 1, al Norte de Bucaramanga, la Comuna 9, la Comuna 13 y la Comuna 15", explicó Cárdenas.

En temas de barrios, el Alcalde aseguró que La Pedregosa, El Prado y El Centro son los sectores más afectados.

Sin embargo, el mandatario hizo un llamado para que la ciudadanía no se deje llevar por el pánico.

"Estos datos nos ayudan a ser más acuciosos en los seguimientos. No es para que el miedo se apodere de las zonas. Pero también es necesario que los bumangueses se comprometan, podemos cerrar todo, pero si no contamos con unos ciudadanos responsables no podremos salir adelante", enfatizó Cárdenas.

De acuerdo con Cárdenas, el comportamiento del virus en la ciudad no es del todo alarmante, pero pidió a la ciudadanía no bajar la guardia.

"Bucaramanga está en una situación donde la ocupación es del 67%. Con los mandatarios de los otros municipios del área acordamos que, si llegamos al 80% de ocupación de UCI, entraremos en alerta roja”, dijo Cárdenas.

El mandatario explicó que en la capital de Santander se ha duplicado la cifra de contagio en las últimas dos semanas por lo que no descarta tomar nuevas medidas para frenar los contagios.