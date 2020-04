Ada Zoe Álvarez, una bumanguesa, estudiante de comunicación social, quien se encuentra de intercambio en Ciudad de México, lidera la iniciativa que busca captar la atención de la Presidencia de la República, para que se habilite un vuelo de repatriación de los estudiantes atrapados en México.

“Llegamos en enero, estamos en diferentes ciudades de México. Todos tenemos un vuelo para devolvernos a Colombia, la mayoría entre junio y julio. Después del cierre del aeropuerto El Dorado, hemos intentado comunicarnos con nuestras aerolíneas. Algunas nos dicen que no hay vuelos comerciales, otras dicen que nos van a reagendar el vuelo, otras nos cobran multa por querer adelantarlo, y otras no nos dan respuesta”, comenta Ada Zoe.

La joven argumenta que es necesario para ella y todos sus compañeros, regresar a Colombia, ya que muchos de sus padres trabajan de manera informal. Debido a que no pueden abrir sus locales comerciales, no reciben ingresos suficientes para sostener la vivienda y la alimentación de sus hijos en otro país. La bumanguesa sostiene que los precios de los alimentos han subido. Además, a los estudiantes se les cumplirá el contrato de arrendamiento y no cuentan con otro lugar para hospedarse.

“Es muy difícil estar encerrado y solo en otro país donde no conoces a nadie y no tienes a tu familia. Algunos compañeros han empezado a desarrollar indicios de depresión. Por otra parte acá las medidas preventivas todavía no son muy claras. No hay toques de queda o cuarenta obligatoria. Da miedo salir a comprar comida, que es algo necesario, y exponerse al contagio”, argumenta la estudiante.

Según Álvarez, ya ha intentado solicitar ayuda para volver al país, a través de muchos órganos de gobierno pero las respuestas no han sido favorables.

“En lo personal he llenado formularios en todos lados; en la Embajada y la Gobernación, me dan una respuesta automática, donde me dicen que no se puede. Hay otra opción en la Cancillería. Allí me ofrecieron apoyo para alimentación u hospedaje, pero no dan la opción de repatriación”, sostiene Ada.

La intención de los estudiantes es actuar de manera rápida, antes de que alguno se contagie. Para ello, han optado por acudir un derecho de petición donde explican los artículos de la constitución colombiana con los que respaldan su solicitud. Los alumnos continúan a la espera de una respuesta por parte del gobierno lo antes posible.