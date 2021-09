Video: Fundación que atiende población migrante en Bucaramanga fue atacada a piedra

Una mujer destruyó una de las ventanas de la sede de la fundación Entre Dos Tierras, donde a diario decenas de migrantes venezolanos reciben alimentos. El hecho quedó registrado en video.

En las imágenes se observa que una persona arroja, en repetidas ocasiones, el objeto contundente con el que logró destruir uno de los ventanales de las instalaciones. Este ataque ocurrió en la madrugada de este miércoles.

Al respecto, Alba Pereira, directora de la fundación Entre Dos Tierras, relató que los colaboradores del lugar se percataron de la situación cuando llegaron a las 4:00 a. m. para iniciar las labores de cocina. Les habían reventado el vidrio.

“Al revisar las cámaras vimos que hacia las 3:30 a. m. una mujer atacó la sede con sevicia. Tira tres piedras hasta que rompe el vidrio, luego se empecinó en tumbarlo. Muy cara nos salió la gracia de esta señora, pues tuvimos que reparar toda la ventana que quedó descuadrada”, afirmó Pereira.

La líder social aseguró que no se tiene indicio de quién es la agresora ni las razones por las que actuó de esta forma. “No tenemos ni idea. Esa persona no mueve el brazo izquierdo, ampliamos la imágenes y se logra percibir que tiene un yeso. Desde que estamos en esta sede no hemos atendido personas enyesadas, dudamos que sea algún beneficiario. No sabemos el porqué de la retaliación contra la sede... Lo único claro es que tenemos que seguir hacia adelante con nuestro trabajo”.

La fundación se trasladó a esta sede ubicada sobre la calle 34 con carrera 27 desde enero pasado. Allí los migrantes reciben a diario desayunos y almuerzos, que son preparados y servidos dentro del lugar. “La gente llega, se registra, entra y come. No se permite sacar alimentos del salón. Contamos con protocolos de bioseguridad y se les exige la documentación para hacer el registro”, explica Pereira.

El propósito del comedor es atender a venezolanos caminantes, es decir, que van de paso. Reciben el beneficio durante seis días, de lunes a sábado.

La mujer destacó que la ayuda también se puede extender a familias migrantes que tengan niños con algún problema de salud certificado. “El acercar una historia clínica colombiana se les puede ampliar este periodo de seis días”.

Entre Dos Tierras atiende en promedio a 350 personas en su sede, que reciben las dos raciones. Además, también se envían alimentos a las personas que están en tránsito. “A carretera diariamente mandamos 150 almuerzos y 50 desayunos. Específicamente en el kilómetro tres se les brinda el apoyo”.

Igualmente, se está brindando colaboración a un hogar de paso con 200 comidas diarias. “Estamos apoyando a unas 700 personas por día”.

Alba Pereira añadió que por parte del Estado colombiano no están recibiendo apoyo, pues todos los recursos son direccionados por parte de la cooperación internacional. “Recibimos ayuda del Programa Mundial de Alimentos, que apoya Usaid. También trabajamos con Solidarités International, que es una organización francesa”.

Sin embargo, la fundación requiere más apoyo ciudadano para facilitar la ayuda humanitaria a más personas. “Para la atención en carretera necesitamos más ropa usada en buenas condiciones, especialmente para el frío. Está llegando mucha gente nuevamente. También requerimos medicamentos básicos para primeros auxilios como el acetaminofén, gazas, alcohol, curitas y vaselina para la protección de los pies de los caminantes”.