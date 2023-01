Video: habilitan corredor humanitario en los bloqueos de campesinos en Santander

Desesperados se encuentran decenas de ciudadanos que el viernes quedaron atrapados en el sector del corregimiento de Berlín, por cuenta del bloqueo que en este punto de la vía Bucaramanga-Cúcuta hicieron los campesinos reclamando mayor atención del Gobierno Nacional.

"Entendemos las protestas pero lo que no está bien es que nos tengan secuestrados, porque no nos dejan devolver a Cúcuta. Nos bloquearon por punta y punta. Tuvimos que pasar la noche en los carros, con temperaturas muy pero muy bajas. Acá la gente ya no nos quiere vender comida, estamos sin agua, en fin un verdadero drama", dijo uno de los ciudadanos atrapado en este punto.

En la mañana de este sábado, después de varias conversaciones, los campesinos dispusieron de un camión para evacuar de la zona de los bloqueos en Berlín a los niños y adultos mayores.

Las protestas comenzaron a las 5:00 a.m. del viernes por parte de habitantes de zonas de páramo de cerca de 14 municipios del Almorzadero y 10 más del páramo de Santurbán.

"Hay niños, adultos mayores y demás que estamos literalmente retenidos en contra de nuestra voluntad. Pasamos una noche terrible, los niños están enfermos ya con esa temperatura. Entendemos que no dejan pasar carros y nada, pero entonces dejen que la gente se regrese porque las condiciones acá son impresionantes para cualquiera", relató uno de los ciudadanos atrapados en Berlín.

En Santander ya se encuentra una comisión del Gobierno para entablar diálogos con los campesinos. Se espera que en las próximas horas se instalen las mesas y se avance en las conversaciones.

"Hacemos un llamado al Gobernador de Santander y al presidente Petro para que insista en que se haga un corredor humanitario para poder salir de acá cuanto antes", aseguró el denunciante.

