“Una muestra de ello es que en esta ciudad se creó el Clúster Corporativo TI de Santander en 2020, con el fin de consolidar los programas de innovación corporativos, conectar a las empresas sofisticadas a nivel nacional e internacional, fomentar espacios con alto impacto en mercados internacionales y realizar proyectos de cocreación con las industrias priorizadas en el Departamento”, resalta Carmen Ligia Valderrama, ministra TIC.

Serán alrededor de 80 expertos nacionales e internacionales quienes darán a conocer las tendencias que están a la vanguardia en el sector de las TIC por medio de charlas, conversatorios, talleres, paneles y diferentes encuentros que se desarrollarán durante este jueves y viernes.

“Colombia 4.0 es una maravillosa experiencia en la cual los creadores de contenido, empresarios, aficionados y profesionales de la industria TIC, además de la ciudadanía en general, tendrán el privilegio de conocer de primera mano cómo avanzan las industrias creativas y TI en el mundo”, expresa la MinTIC.

Este evento es catalogado como uno de los más importantes de la industria creativa digital y de las TI de América Latina y para esta cuarta edición se centrará en cuatro ejes específicos: Animación e industria audiovisual, emprendimiento, habilidades digitales, innovación 4.0 y videojuegos.

“Este año llegamos con Colombia 4.0 a Bucaramanga porque esta es una ciudad que a través de las Áreas de Desarrollo de Industrias Creativas le apuesta a la integración de artistas, creadores y emprendedores para así consolidar procesos de producción, circulación, distribución y acceso a manifestaciones, bienes y servicios culturales”, manifiesta la titular de esta cartera.

Entre los speakers que participarán en esta primera jornada se destacan Sergio Rincón, Motion Graphics Designer VFX Compositor, quien ha trabajado en producciones como Uncharted, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Hawkeye, entre otras.Así como Rodrigo Sánchez, presidente y cofundador de La Haus, plataforma digital de compra de vivienda que se proyecta como el nuevo unicornio colombiano y que ha tenido inversionistas como el cantante Maluma y el fundador de Amazon, Jeff Bezos.