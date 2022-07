Video: La cascada de Santander en la que puede ver ‘llover pa’rriba’

En una cascada de Santander el agua, literalmente, ‘cae hacia arriba’. Se trata de Pila Honda, un salto de casi 130 metros de altura, ubicado en el municipio de Los Santos, a 45 minutos de El Mercado Campesino.

En este paraje, ideal para una caminata tranquila, se puede ver cómo la fuerza del viento, que se cuela por las icónicas montañas del Cañón del Chicamocha, levanta el manto de agua que cae por el abismo y crea este fenómeno natural.

Angie González, líder de Almas Aventureras, emprendimiento dedicado a recorrer Santander y Colombia por medio de caminatas, le contó a Vanguardia que el principal atractivo de Pila Honda es su mirador y la caída del agua.

“La fuerza del viento, generalmente al mediodía, hace que la caída del agua tenga un efecto de lluvia invertida en el mirador. Es decir, llueve pa’arriba. Además, en el camino se puede disfrutar de un baño en los pozos”.

La senderista indicó que, pese a la belleza del paisaje, aquellos que vayan a visitarlo deben tener mucho cuidado en el mirador. La zona es muy resbalosa, metros antes de la caída libre.

De acuerdo con Johan Triana, creador de las plataformas Visite Santander para impulsar el turismo en el departamento, llegar a la cascada es sencillo, pero no hay un transporte directo desde Bucaramanga.

La primera indicación es que después de pasar por El Mercado Campesino hay que llegar hasta la Estación de Servicio Linderos. Ahí se toma el desvío a la derecha durante casi 40 minutos hasta llegar a la vereda Llanadas.

“Se dejan los vehículos parqueados, y se camina por 20 minutos hasta la cascada. Es una caminata a borde del cauce, que le da vida a la cascada. Es una experiencia bonita en la que uno también puede bañarse en el río”, indicó Triana.

Angie González describió este paraje natural como “un lugar muy bonito y seguro. La gente del sector es amable, hay una tienda donde juegan bolo criollo antes de llegar, y ahí pueden comprar agua o mecato. También con tiempo se puede encargar almuerzo, como cabrito o sancocho”.

Al respecto, Johan Triana, creador de contenido turístico que en un año ha visitado 51 de los 87 municipios de Santander, indicó que Pila Honda es igual o más bella que la cascada con la que se confundió en redes y que vale la pena visitarla.

“La cascada del video que retuiteó (Gustavo) Petro no es la de Los Santos. Es similar. Pero considero que la de Santander es mucho más hermosa. He ido tres veces y es un plan que me encanta. Y no es tan desconocida como se cree”, comentó.

Este destino, indicaron los emprendedores del sector turismo, no es tan visitado porque no es tan fácil llegar. “La vía es destapada hasta el punto donde se dejan los carros, y no todo carro llega. La carretera no es tan mala y ahorita mismo están construyendo Glamping y cabañas en ese sector, entonces tienen la vía bonita hasta un punto”, comentó González.