“Cuando nació, una enfermera se llevó la niña, recuerdo que me quedé ahí y que tenía mucho frío. Mi mamá le pedía información a las enfermeras, pero ellas no decían nada. Después supe que la niña empezó a hacer fiebre y tuvo dificultad respiratoria. Yo estaba preocupada, no sabía qué iba a pasar con mi hija. Todo hubiese sido más fácil con un intérprete...”, recuerda Leidy mientras sus manos se detienen de golpe para secar las lágrimas de su rostro.

En la tienda, en la calle, en el transporte público o en reuniones, la situación es siempre la misma: la discriminan.

Desde los tres años, cuando una hipoacusia bilateral profunda la dejó sin escucha, se ha enfrentado contra quienes prefieren usar la discriminación en vez de la razón.

“Falta aprender más señas, hay personas que no saben que somos sordos y nos rechazan porque no se pueden comunicar con nosotros. Con los años, lo he superado haciéndome la fuerte y aprendiendo a llevar mi discapacidad, también mi hijo me ha ayudado”, comenta con sus manos y de vez en cuando, leves sonidos salen de su garganta.

Pero sin importar qué tan difícil sea la realidad, la solución parece no tener luz verde, porque Bucaramanga, desde hace varios años, le cerró las puertas a la única escuela que enseñaba lengua de señas: Centrabilitar.

Ahora, las ‘palabras del corazón’ son dominadas por unas cuantas personas que al igual que Eduardo, Claudia, Leidy y José Luis, guardan en sus manos el poder de ‘gritarle’ al mundo que es momento de abrirle paso a una sociedad verdaderamente incluyente y sin discriminaciones.