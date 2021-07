De acuerdo con Pinzón, él se encontraba en el Centro de Convenciones Neomundo para realizar el cubrimiento de la feria del cuero y el calzado que realiza anualmente Asoinducals, la asociación de este importante gremio en Bucaramanga y el área.

“No me dejaron entrar. Ni a mí ni a Dilian Francisca Toro ni a Ángela Hernández, quienes se encontraban en Neomundo. Pese a tener las acreditaciones pertinentes nos dijeron que Wilson Gamboa no dio la orden de dejarnos entrar porque es una feria para compradores al por mayor y que no íbamos a comprar zapatos”, indica el periodista de Onda Cinco.

Al conocer la razón para prohibirle el ingreso, el periodista utilizó las redes sociales del programa Contacto Directo, que él conduce, para contar lo que sucedía en las puertas de uno de los salones de Neomundo.

“Yo iba como periodista, tal y como lo he hecho en otras ocasiones con la feria. Gamboa sale y como ve que lo estoy grabando, me rapa el teléfono y me dice que me va a dañar la Sim Card y el celular”, indicó Pinzón.

En el video se ve cuando un Policía tiene que mediar la situación para que Gamboa entregue el celular del periodista.

“Voy a denunciarlo. Eso es hostigar, atropellar. Él dijo que yo era miembro de un partido político en el cual no milito. Yo estaba como periodista. Está haciendo quedar muy mal a los zapateros de Bucaramanga. Yo iba a entrar a hablar con los zapateros”, dijo el locutor.

¿Qué dice el presidente de Asoinducals?

En conversación con Vanguardia, Wilson Gamboa aseguró que la prohibición de entrada al periodista y a las políticas tiene que ver con temas de aforo en la sala de Neomundo.

“La senadora Toro llegó con un grupo de 30 personas. Trataron de entrar abusivamente al recinto ferial. Como es de entenderse en esta épocas debemos cumplir protocolos de bioseguridad y yo debo hacer cumplir el aforo. En ese salón solo había cupo para ingreso de cuatro personas”, indicó.

Gamboa explicó que se les dijo a los visitantes que no podían entrar todos y que ahí comenzó el malestar.

“Yo salgo a hablar con ellos y aparecieron aquellos amarillistas a amenazarme con grabar. No puedo permitir que saboteen un evento privado o que vengan a hacer política y a incumplir los protocolos de bioseguridad. Fue un momento de efusividad”, dijo Gamboa.

Respecto a Henry Pinzón, el presidente de Asoinducals dijo que no llegó como periodista sino como acompañante de políticos.

“El periodismo no tiene ninguna restricción. Solo con escarapela pueden entrar, pero hay reglas que deben cumplir. Él no puede decir que se le negó la entrada. Yo le quité el celular porque me estaba grabando y le pedí el favor que no me grabara. En un momento de esos efusivos, yo creo que ustedes los periodistas deben tener cordura. Considero y ratifico lo que hice, en pleno uso de mis facultades, defendiendo los derechos de los empresarios”, puntualizó Gamboa.