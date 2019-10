Video: Protestan contra la liquidación de la Eps SaludVida en Bucaramanga

La medida fue interpuesta luego de que la Eps no lograra subsanar la crisis que tenía para garantizar el servicio de atención médica a alrededor de 1 millón 161 mil usuarios, según señaló el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

Karen Garrido, enfermera de SaludVida, afirmó que está en contra de la liquidación, porque según ella, al contrario de lo que afirma la Supersalud, la crisis se debe a que el gobierno, no cumple con el presupuesto para atender a los usuarios que están bajo el régimen subsidiado.

“Más del 95% de los usuarios son subsidiados, y el porcentaje per cápita que debe dar el gobierno no lo cumplen, eso es lo que ha hecho insolvente a la Eps. Los prestadores de salud han tenido que suspender la atención porque no saben si la Supersalud les cumpla con los pagos de las cuotas pendientes, por eso también hay usuarios aquí protestando”, dijo.

Agregó además que para los trabajadores, la Supersalud no se ha pronunciado sobre las garantías para que puedan seguir laborando.

“La liquidación es un negocio que solo va a beneficiar a los liquidadores, porque se van a ganar una buena suma de dinero”, agregó.

