Video: Radiografía de los millonarios daños en las estaciones de Metrolínea

San Mateo y Chorreras

El vagón norte y sur están en buenas condiciones. En general no presenta muchos daños. Las señalizaciones están completas. La estación de Chorreras presta servicio de manera normal. Los vidrios están en buen estado. Hay una puerta faltante en sentido sur donde pusieron cintas amarillas para no pasar.

Estación La Rosita

En el vagón uno están dañados los nombres de las rutas. En el vagón dos hay vidrios rotos en casi todas las puertas. En la taquilla está el vidrio vencido. La señalización está completa. Todos los validadores están bien. No está la máquina para verificar el saldo de la tarjeta.

Estación La Isla

Hay cuatro vidrios rotos, pusieron mallas para cubrirlos. Los accesos de dichas puertas están fuera de servicio. Partieron cámaras de seguridad y el vidrio de la taquilla está vencido. Dos máquinas verificadoras están dañadas. La máquina que abre las puertas está sin caparazón. Los letreros de las rutas están dañados. A través de los vidrios faltantes ingresa la gente desde la carretera para no pagar pasaje. El mapa está roto.

Estación Diamante

La mayoría de puertas están marcadas con el nombre ‘La Rosita’, pareciese que las trajeron desde esa estación para cubrir los espacios. Faltan cuatro vidrios en el sentido sur y no hay nada tapando los huecos. Solo hay tres mallas. La taquilla tiene los vidrios vencidos. Hay vidrios grafiteados. No está el teléfono. Los verificadores están partidos pero funcionales.

Estación Provenza

En sentido norte hay un vidrio roto. Hay mallas cubriendo el resto de espacios que dejaron los vidrios faltantes, pero en sentido sur hay un espacio vacío. A la máquina que abre las puertas le falta el caparazón. La tabla de anuncios está rota. El vidrio de la taquilla está vencido. En el vagón dos falta un vidrio y no hay nada cubriendo. La máquina para abrir puertas no tiene caparazón. Hay dos mallas en sentido norte. Quitaron el dispensador de antibacterial. En la estación de Provenza-Oriental hay vidrios rotos y grafitis. Pusieron mallas en las entradas sin vidrio.

Estación Payador

La máquina para abrir puertas no tiene caparazón (en toda la fila sur y norte). Faltan dos vidrios en el sentido sur y uno en el sentido norte. Falta una máquina para abrir puertas hacia el sur. El vidrio de la taquilla está vencido.

Estaciones Paralela al Bosque

Las bahías en sentido norte y sur están en total abandono. Siguen prestando servicio pero no hay un solo vidrio en ninguna. Hay solo tres mallas cubriendo las entradas. Las tomas de luz están dañadas, a la vista están los cables corroídos. No está la máquina de consultar saldo, el metal de las paredes está oxidado. No hay torniquetes para marcar la entrada por lo que el pasaje se cobra al subir al bus. No hay cámaras de seguridad, los anunciantes de rutas y el mapa están dañados. No hay nombre de las estaciones. No hay puertas de seguridad. Las luces del techo están partidas, al igual que los aspersores antiincendios.

Estación Cañaveral

Hacia el norte hay tres máquinas de abrir puertas, sin caparazón. Pusieron siete mallas para cubrir espacios vacíos de vidrios. Al sur hay dos máquinas de abrir puertas, sin caparazón. No hay cámaras de seguridad en la entrada sur. Hay dos máquinas verificadoras rotas pero funcionales. En el vagón dos, la fachada no tiene caparazón y están a la vista las luces. Hacia el sur hay dos mallas, falta un vidrio y no hay nada que lo tape. Cuatro máquinas de abrir puertas se encuentran sin caparazón. Faltan tres vidrios y no hay nada tapándolos. La puerta se demora demasiado en cerrar. El vidrio de la taquilla está vencido.

Estaciones Lagos-La Estación

No hay vidrios de seguridad en las puertas hacia el norte. Dos máquinas de abrir puerta están sin caparazón, hay ocho mallas cubriendo los espacios faltantes de vidrio. Faltan dos vidrios y hay dos máquinas de abrir las puertas sin caparazón. En La estación toda la fila de máquinas para abrir puertas hacia el sur están destapadas, igual al norte. En la taquilla hay una pequeña parte del vidrio vencido. Faltan dos vidrios.

Mensulí-Palmichal-CampoalegraHay máquinas de abrir puertas destapadas al norte y al sur. El resto están en buen estado. La señalización de las rutas está desgastada y no se puede leer bien. En Palmichal están destapadas dos máquinas de abrir puertas, al sur y dos al norte. El resto está en buen estado. En la estación Campoalegra una fila de máquinas de abrir puertas están destapadas hacia el norte, cuatro hacia el sur. El resto está en buen estado.

La Españolita

La estación de La Españolita maneja otro proceso ya que resultó afectada por un incendio y no por los disturbios ocurridos durante el Paro Nacional. Está totalmente quemada y no presta servicio En esta estación los daños estimados son de $500 millones aproximadamente, y se espera que en noviembre comiencen los trabajos.

Estación Portal Piedecuesta

Todo en muy buen estado. No funcionan las escaleras eléctricas por lo que los usuarios con discapacidad y de la tercera edad deben subir a pie.

Otros problemas en las estaciones

Henry Herrera es un usuario de Metrolínea, sufre de ceguera y debido a las fallas en las estaciones debe ir acompañado. Según explica, los usuarios con discapacidad deberían tener la facilidad y ayuda para ser autónomos. Herrera denuncia que ninguna de las estaciones de Metrolínea (a excepción de Portal de Piedecuesta), tiene señalización para ciegos en el piso. Además, los parlantes voceadores de las estaciones y buses no están en funcionamiento, por lo que es muy difícil que pueda desplazarse sin compañía.

“Faltan muchas puertas de vidrios y los espacios están vacíos. Nos dicen que esperemos detrás de la línea amarilla, pero no ponen relieve en el piso para que nos guiemos, entonces ¿cómo saber dónde está la línea amarilla?, es un peligro para nosotros no saber dónde está el límite y que además no haya puertas ni nada que las cubra. Fácilmente podemos caer a la carretera”, agrega Henry.

Además, asegura que constantemente ha hecho la denuncia a Metrolinea, sin embargo, no ha sido tenido en cuenta.