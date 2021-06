En medio del colapso hospitalario que se ha desatado por el aumento en los casos positivos de Covid-19 en Santander, Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y el Hospital Internacional, HIC, hace un fuerte llamado a la reflexión.

Puede leer: Responsabilidad y autocuidado, el llamado de los expertos ante el grave panorama de la pandemia en Santander.

"Continuamos en un momento muy crítico en Santander, Bucaramanga y su área. No hay camas en cuidado intensivo no hay camas ni camillas en urgencias, no hay tomas de oxígeno disponibles para atender más pacientes. Las diferentes clínicas y hospitales tienen ocupación total y los servicios de urgencia se encuentran con sobreocupación del 180 %. Hay pacientes acomodados en cuanta camilla, cama o silla rimax pueda haber dentro del área del servicio de emergencia", expresó.

Este martes, por segundo día consecutivo, el departamento duplicó su número de casos positivos, pasando de una estabilidad de poco más de mil casos a reportar más de tres mil.

A la fecha en Santander hay 149.340 casos confirmados, de los cuales 16.623 están activos, 127.819 recuperados y 4.898 personas han fallecido.

“Estamos en la peor época y todos los días va a ser el peor momento. Hoy tenemos 3 mil nuevos contagios, lo que significa que en dos semanas serán 450 pacientes clínicamente enfermos, y de esos 450 al menos 150 van a requerir hospitalización y no hay camas. Las muertes van a ser incontrolables”, indicó.

Ante este panorama el presidente de la FCV y HIC hizo un llamado a la comunidad. "No es tiempo para movilizaciones, ni para ir a discotecas. No hay como atender un paciente más y es de suma gravedad. Si la gente no se cuida va a haber un número muy importante de personas que van a fallecer", recalcó.