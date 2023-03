Las imprudencias de los conductores de Bucaramanga no paran. Mientras que la Dirección de Tránsito anunciaba nuevas medidas para quienes no tengan los documentos al día, un motociclista decidió pasarse un semáforo en rojo mientras su acompañante iba sin caso.

Las imprudencias quedaron captas en un video que publico en su cuenta de Twitter el director de Tránsito, Carlos Bueno, asegurando que estas acciones "desaniman", pero que de igual forma ayudan para trabajar con más entusiasmo.

"Imprudencias como estas son las que muchas veces nos desaniman, pero también lo que nos llena de fortaleza para trabajar con más entusiasmo. Si usted fuera autoridad, ¿Qué haría? Poner un agente en cada semáforo, insistir en la pedagogía y/o utilizar la tecnología para sancionar", afirmó el funcionario que llegó hace pocos meses al cargo.

En las imágenes se logra ver al conductor discutir con el chofer de un carro, quien le cuestiona por las imprudencias que está cometiendo en pleno centro de Bucaramanga.

"Yo me paso el semáforo cuando me dé la gana", dijo el imprudente mientras aceleraba la moto para pasarse la señal roja y sin alertar a su acompañante que se tapaba la cara con una gorra por no llevar el casco de seguridad, que es un objeto de uso obligatorio.

Cabe recordar que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha implementado unas nuevas estrategias para disminuir y sancionar las infracciones en la ciudad.

Para tal fin puso a operar un 'ojo', que es una cámara de seguridad capaz de captar varios vehículos a la vez e identificar las placas para rastrear con las bases de datos si no tiene la revisión Tecnicomecánica al día ni el Soat.