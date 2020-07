Video: Un rap que alza la voz por los derechos de las mujeres

Su autora es Mariana Vanegas, una estudiante del programa de Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En su composición, la cual nombra ‘7 vs una’, canta su indignación y completo rechazo a actos como la violación de la niña indígena Embera- Chamí por siete militares.

Respondiendo al hecho de sentirse desprotegida por el Estado y a su inconformidad frente a la sentencia dictada a los violadores, esta joven plasmó en sus redes sociales el siguiente mensaje para acompañar la publicación del rap feminista:

“Estoy indignada y enojada. El estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Estamos en un estado violador, tristemente literal. (...) Yo ya venía informándome un poco y haciendo seguimiento de los casos que se han destapado a manos del ejército y la policía, pero la tapa de todo este problema es el sistema judicial tan corrupto que tiene el país”.

Mariana Vanegas cuenta que su indignación inició con la noticia de la violación de la menor de 13 años, luego aumentó con los comentarios de figuras reconocidas tratando de lavar el nombre de los soldados y finalmente lo que la motivó a escribir la canción fue una columna de opinión de Paloma Bahamón, una profesora de la universidad.

“Me encontré con la columna de Paloma y me dio motivación y fuente de inspiración para empezar todo eso. No escribí este rap solo por escribirlo sino con la intención de hacer una denuncia. Lo hice en forma de desahogo, ni siquiera pensé en publicarlo, normalmente escribo temas pero los dejo guardados. Entonces al escuchar esa columna surgieron rimas y saqué la rabia que tenía dentro”, expresa.

Además, recalca que quiso contarlo como una historia, una realidad de la sociedad colombiana en general que no es nueva en el país y no es primer caso que se presenta. Una fuerza tan grande como el Ejército Nacional frente a la valentía de una pequeña familia indígena al denunciar un abuso, en el que claramente hay un poder de superioridad como lo nombra en su canción: un patriarcado uniformado.

Durante dos minutos y medio suena una rima de fondo con letras que hacen una radiografía de la “justicia” colombiana. Un rap que hasta la fecha cuenta con 19.400 reproducciones en Facebook y más de 256 compartidos. En Instagram tiene 14 mil reproducciones.

“En Facebook fue compartido por colectivos de Santander, Bogotá y Medellín que apoyan este tipo de causas. No pensé que tuviese tanto impacto, los comentarios han sido positivos y de apoyo”, afirma.

La inspiración

Un antecedente importante a este tema musical es la columna titulada ‘Siete y la niña’ escrita por Paloma Bahamón. En ella se recita el siguiente fragmento:

“A las siete notas musicales, las siete artes y los siete enanitos de su economía naranja, el señor Duque puede agregar un nuevo componente:

Los siete soldados violadores de la niña indígena.

Si les parece un chiste de mal gusto, déjenme decirles, en primer lugar, que es una estrategia (...) y en segundo lugar, para llamar la atención sobre la treta descarada de la Fiscalía que apenas calificó el delito como ‘acceso carnal abusivo en menor de catorce años agravado’ en vez de ‘acceso carnal violento’.

La diferencia entre ambos términos parece sutil, pero en realidad es enorme.

Como especialista en Derechos Humanos les aseguro que en el primer caso se deja la puerta abierta para suponer que el acto aberrante fue consensuado por la víctima, lo cual la inculpa.

De este modo, seguimos en la lógica hétero patriarcal de que la niña, la adulta y hasta la anciana abusada merecen su suerte”.

A ‘Siete y la niña’ le sigue ‘7 vs una’ una rap feminista con el objetivo de hacer valer los derechos de las mujeres y motivar a aquellas que son víctimas de violencia a que alcen su voz y se liberen.

Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.