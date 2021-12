Videos: Desde el hospital, Ángela Hernández compartió por redes su renovación de votos con su esposo

A través de redes sociales, la exdiputada Ángela Hernández, quien lucha contra el cáncer en el Hospital Internacional de Colombia, compartió la sorpresa que le llevó su esposo Jefferson quien, con anillo incluido, le pidió de nuevo matrimonio, luego de seis años de casados.

“Hoy quiero contarles algo precioso, maravilloso, algo que me sorprendió muchísimo, y fue que ayer mi esposo, este hombre de sombrero precioso, ese muñeco lindo, me llegó con la sorpresa de decirme que quería volverse a casar conimgo y me dio un anillo.